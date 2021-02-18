Ройзман: Если Навальный идет на выборы со словами "вернем Крым Украине", никогда в жизни он не выиграет

Человек, который в России идет на президентские выборы с лозунгом "Вернем Крым Украине" не имеет никаких шансов на победу. Это касается и российского оппозиционера Алексея Навального. Такое убеждение в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выразил российский политик, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

"Допустим, лет через пять, вполне возможно, его шансы увеличатся. Скажу тебе больше. В 2014 году у него бы не было шансов вообще. Сейчас у него просто нет шансов. А лет через пять – неизвестно, как повернется. Другое дело, что люди, которые живут на земле, – им, как правило, бывает очень сложно выстраивать причинно-следственные связи. Они не понимают, почему что-то происходит и где был запущен этот механизм. Поэтому возвращаемся к Навальному. Если он идет на выборы со словами "вернем Крым Украине", никогда в жизни он ни в каких выборах не выиграет", – рассказал политик.

По словам Ройзмана, претендующий на пост президента РФ может уйти от темы аннексии Крыма и не отвечать на соответствующие вопросы.

"Можно, конечно, разменять эту перспективу на свою позицию и сказать: "Я за то, чтобы Крым отдать". Ты честно скажешь свое мнение, но тебя никто никуда никогда не выберет. Или наоборот: уйти от этих тем, не отвечать на эти вопросы, постараться выбраться и пытаться выстроить какую-то разумную политику. Но когда Навальному предъявляют какие-то претензии, надо понимать одну простую вещь: это не Навальный Крым забирал, это не Навальный Путина подталкивал к тому, чтобы Крым забирать. И вешать сейчас это на Навального: чужие ошибки, чужие действия – это просто неразумно", – отметил экс-мэр Екатеринбурга.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

В марте 2014 года, когда Россия оккупировала Крым, Навальный заявлял, что действия президента РФ на полуострове, по его мнению, – это не геополитика, а "личная месть Путина всему украинскому народу, который своей революцией подал плохой пример россиянам". В октябре того же года Навальный сказал, что Крым останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины. "Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?" – сказал тогда оппозиционер.

В декабре 2016 года Навальный заявлял, что, став президентом, проведет в Крыму "самый честный референдум на свете", результаты которого станут отправной точкой для того, чтобы "сделать дорожную карту и понять, как вообще эту проблему решать". В ноябре 2019 года Навальный заявил по поводу Крыма, что "фарш обратно не провернешь". По его словам, аннексия полуострова была незаконной, но там уже 2 млн человек с российскими паспортами.