"Мы к этому готовы". Вице-спикер Госдумы не исключает приостановление членства РФ в СЕ из-за ситуации с Навальным

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой сообщил, что вскоре может быть инициирована чрезвычайная трехсторонняя процедура, итогом которой может стать исключение России из Совета Европы. В Кремле требование Европейского суда по правам человека освободить оппозиционера Алексея Навального считают "неправомерным решением".

Вице-спикер Госдумы, заместитель председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой не исключает инициирования чрезвычайной трехсторонней процедуры, которая позволяет вывести РФ из Совета Европы (СЕ), в связи с отказом России исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об освобождении оппозиционера Алексея Навального. Об этом Толстой написал 18 февраля в Telegram.

"Чем нам грозит отказ от исполнения решения ЕСПЧ по Навальному? Не исключаю, что в ближайшее время может быть инициирована чрезвычайная трехсторонняя процедура или начат мониторинг. Мы к этому готовы", – отметил Толстой.

По его словам, "не все страны – члены СЕ исполняют решения европейского суда".

Чрезвычайный трехсторонний механизм по преодолению кризисных ситуаций СЕ – многоэтапная процедура урегулирования вопросов Совета Европы к одной из стран-участниц. Как отмечает российский "Интерфакс", итогом процедуры может стать приостановление членства или выход страны из организации, если не удастся прийти к консенсусу и ситуация зайдет в тупик.

17 февраля во время прямого эфира на канале "Дума ТВ" в Instagram Толстой говорил, что Россия не будет освобождать Навального по требованию ЕСПЧ. Он отмечал, что в российской конституции есть статья, согласно которой РФ может не исполнять свои международные обязательства, если речь идет о "политизированных трактовках международных органов, таких как ЕСПЧ".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 февраля заявлял, что в Кремле считают требование ЕСПЧ освободить Навального "неправомерным решением".

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

17 февраля стало известно, что Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленно освободить Навального.

Как объяснила "РИА Новости" адвокат Навального Ольга Михайлова, ЕСПЧ применил правило 39 регламента о применении обеспечительных мер. Они являются обязательными для исполнения и используются, если суд считает, что заявителю грозит опасность.