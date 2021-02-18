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Боррель: ЕС ждет от России освобождения Навального

Россия является подписантом Европейской конвенции по правам человека, поэтому обязана освободить оппозиционера Алексея Навального, заявил высокий представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Освобождения Навального от РФ требует ЕСПЧ
Освобождения Навального от РФ требует ЕСПЧ
Фото: Алексей Навальный / Facebook

Высокий представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 18 февраля в Twitter заявил, что Евросоюз ждет от России освобождения оппозиционера Алексея Навального.

"ЕСПЧ постановил, что Алексея Навального следует освободить немедленно. ЕС повторяет свой призыв к российским властям сделать это немедленно. Мы ожидаем, что Россия выполнит свои международные обязательства, так как является подписантом Европейской конвенции по правам человека", – написал Боррель.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

17 февраля стало известно, что Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленно освободить Навального.

Как объяснила "РИА Новости" адвокат Навального Ольга Михайлова, ЕСПЧ применил правило 39 регламента о применении обеспечительных мер. Они являются обязательными для исполнения и используются, если суд считает, что заявителю грозит опасность.

В Кремле заявили, что считают "неправомерным решением" требование ЕСПЧ освободить Навального.

Теги: Россия, ЕСПЧ, Алексей Навальный, Евросоюз, Жозеп Боррель
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