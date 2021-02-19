Легализация оружия, заседание СНБО, разоблачение мошенников. "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

В эфире канала "Украина" и YouTube-канала Shuster online транслируется ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Гости программы обсудят сегодняшнее заседание Совета национальной безопасности и обороны, введение новых штрафов за нарушение правил дорожного движения в Украине, ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в стране и легализацию огнестрельного оружия. Также в студии обнародуют результаты эксклюзивного расследования редакции программы по разоблачению мошенников. Среди гостей программы: секретарь СНБО Алексей Данилов, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, глава фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Железняк и другие нардепы, а также вице-президент Автомобильной федерации Украины Алексей Мочанов и глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.
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