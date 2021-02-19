На акции "1+1", которыми владеет жена Медведчука, наложили арест. Но канал будет работать – СНБО

Жена главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", депутата Верховной Рады Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко владеет 8,22% акций телеканала "1+1". После введения санкций она не сможет пользоваться этим активом, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Сегодня против Марченко и ее мужа ввели санкции Фото: oksana.marchenko.official / Instagram

Доля телеведущей Оксаны Марченко в собственности канала "1+1" попадает под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Ничего. "1+1" будет работать. Там часть [акций в собственности Марченко]. [На все имущество] наложат арест. Они не имеют права его продавать, пользоваться им, закладывать его", – сказал он, отвечая на вопрос о том, что будет с каналом после введения санкций.

Жена главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", депутата Верховной Рады Виктора Медведчука Марченко владеет 8,22% акций телеканала "1+1" и 8,17% акций телеканала ТЕТ (входит в холдинг "1+1 Медиа"). Главный акционер группы "1+1 Медиа" – украинский бизнесмен Игорь Коломойский, который с 2019 года возглавляет набсовет канала.

СНБО на заседании 19 февраля ввел санкции против 19 юридических лиц, Медведчука, Марченко и еще шести человек, среди которых Наталья Лавренюк (ее называют гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака). Ограничения решили применить к этим лицам из-за вероятного финансирования ими терроризма, сказал Данилов. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком, отметил секретарь СНБО.

Также Совет нацбезопасности поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление". Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания "Прикарпатзахідтранс". С Медведчуком ее связывали "Экономическая правда", LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко. Сам политик связь с этой компанией отрицал.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов. Козак приобрел ZIK летом 2019-го. Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Кроме того, 29 января под санкции попали две авиакомпании, обслуживавшие самолеты, которыми, вероятно, пользовались Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.