"1+1" заявил, что не располагает информацией о проверке телеканала со стороны СБУ

Медиахолдинг "1+1 медиа" заявил, что не получал от СБУ запросов, связанных с проверкой телеканала. О проверках говорил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Телеканал "1+1" не подтверждает информацию советника главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Михаила Подоляка о проверках структуры собственности канала Службой безопасности Украины. Об этом "1+1" сообщил изданию "ГОРДОН" 18 февраля.

"Подоляк прокомментировал, что "проводится комплексная проверка по "1+1", в том числе СБУ". Группа "1+1 медиа" заявляет, что эта информация компании неизвестна. Медиахолдинг не получал запросов со стороны СБУ и не обладает никакими данными относительно этой "проверки", – говорится в заявлении телеканала.

В опубликованном 18 февраля интервью "РБК-Украина" советник Ермака сообщил, что СБУ проводит проверку по "1+1". "Они должны проверить, кто является бенефициаром, какое влияние на управление оказывается, условно говоря, каково влияние на информационную политику с определенным пакетом акций", – сказал Подоляк.

Телеканал "1+1" связан с бизнесменом Игорем Коломойским.

На "1+1" выходят программы студии "Квартал 95", в которой ранее работали нынешний президент Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов.