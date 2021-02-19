Санкции против Медведчука и его жены предусматривают пять ограничений – СМИ

Граждане России, которые вместе с народным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, его женой Оксаной Марченко и Натальей Лавренюк (ее в СМИ называют гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака), являются менеджерами активов семьи Медведчука, пишет "Украинская правда".

Санкции ввели на три года, они касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком, сообщили в СНБО Фото: Пресс-служба Виктора Медведчука / Facebook

Санкции против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко предусматривают пять ограничений. Об этом написала "Украинская правда", ссылаясь на копию решения Совета национальной безопасности и обороны.

По данным издания, речь идет о таких ограничениях как:

блокировка активов – временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничение торговых операций;

остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирования или приостановления действия специальных разрешений на пользование недрами;

полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренних вод, портов.

Кроме того, по данным "Украинской правды", граждане РФ, под которые попали под санкции – Константин Вацковский, Виталий Донченко, Александр Маслюк, Сергей Лисогор и Михаил Попов – являются менеджерами активов семьи Медведчука. Также ограничения ввели против украинки Натальи Лавренюк, которую называют гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и 19 юридических лиц. Ограничения решили применить к этим лицам из-за вероятного финансирования ими терроризма, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком, отметил секретарь СНБО.

Также Совет нацбезопасности поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление".

Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания "Прикарпатзахідтранс". С Медведчуком ее связывали "Экономическая правда", LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко. Сам политик связь с этой компанией отрицал.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов. Козак приобрел ZIK летом 2019-го. Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Кроме того, 29 января под санкции попали две авиакомпании, обслуживавшие самолеты, которыми, вероятно, пользовались Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.