Если не будет представления на привлечение Медведчука к уголовной ответственности, то это все – игры ради спасения рейтинга Зеленского

Политолог.
Очередной раз повторю свое мнение о перспективах вокруг санкций против Козака, Медведчука и Оксаны Марченко. Если они преступники и террористы – должны ответить перед законом.
Поэтому жду на следующей неделе представление Венедиктовой на привлечение их к уголовной ответственности по статье о финансировании терроризма.
Затем жду открытый судебный процесс, на котором будут обнародованы доказательства и как результат – обвинительные приговоры (кстати, Медведчук вместо адвокатов может сам себя защищать – опыт есть).
Если этого не будет – это все поддавки и политические игры власти ради спасения рейтинга "рядового Зеленского". И это все завершится большим ничем.
Наблюдаем.
Источник: Viktor Taran / Facebook
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