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Виктор Таран
Виктор Таран

Политолог.


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Если не будет представления на привлечение Медведчука к уголовной ответственности, то это все – игры ради спасения рейтинга Зеленского

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Очередной раз повторю свое мнение о перспективах вокруг санкций против Козака, Медведчука и Оксаны Марченко. Если они преступники и террористы – должны ответить перед законом.

Поэтому жду на следующей неделе представление Венедиктовой на привлечение их к уголовной ответственности по статье о финансировании терроризма.

Затем жду открытый судебный процесс, на котором будут обнародованы доказательства и как результат – обвинительные приговоры (кстати, Медведчук вместо адвокатов может сам себя защищать – опыт есть).

Если этого не будет – это все поддавки и политические игры власти ради спасения рейтинга "рядового Зеленского". И это все завершится большим ничем.

Наблюдаем.

Источник: Viktor Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Украина, Виктор Медведчук, рейтинг, санкции, Владимир Зеленский, ОПЗЖ
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