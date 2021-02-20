ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Ударили по самому дорогому". Медведчук ответил на санкции против него

Нардеп от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что все санкции против него, его жены Оксаны Марченко и его соратника Тараса Козака незаконные и не могут применяться иначе как по решению суда.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Медведчук: Зеленский перешел последние моральные границы, ударив по самому дорогому
Медведчук: Зеленский перешел последние моральные границы, ударив по самому дорогому
Фото: zagittya.com.ua

Нардеп от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук назвал незаконными введенные против него санкции. Об этом говорится в его заявлении на сайте ОПЗЖ.

"Против меня и моего товарища по фракции Тараса Козака, а также членов наших семей незаконно, без каких-либо доказательств ввели санкции. Как специалист в области права могу сказать: все те санкции, которые вводятся действующей властью в отношении меня, моей семьи, моих соратников и журналистов, являются незаконными", – отметил он.

По словам нардепа, такие меры не могут применяться иначе как по решению суда.

"[Президент Украины Владимир] Зеленский перешел последние моральные границы, ударив по самому дорогому – по моей любимой жене Оксане Марченко. Советники Зеленского рассчитывали, что я испугаюсь? Не буду защищать свою семью, соратников по партии и журналистов, которые раскрывают глаза украинскому народу, что и вызвало истерическое бешенство уличенного президента Зеленского? Они действительно думают, что я предам свои принципы, предам свою страну, в которой похоронены мои родители, где учатся мои дети, где живет моя семья, испугаюсь и убегу? Зря. Не дождутся! Борьба будет продолжаться", – говорится в сообщении.

Совет национальной безопасности и обороны 19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. 

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма, сказал Данилов. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком, отметил секретарь СНБО. 

Также Совет нацбезопасности поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление". Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания "Прикарпатзахідтранс". С Медведчуком ее связывали "Экономическая правда"LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко. Сам политик связь с этой компанией отрицал.

В ОПЗЖ назвали ограничения "репрессиями и уничтожением украинской демократии".

2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Кроме того, 29 января под санкции попали две авиакомпании, обслуживавшие самолеты, которыми, вероятно, пользовались Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.

Теги: Украина, Виктор Медведчук, санкции, СНБО, Тарас Козак, Оксана Марченко, ОПЗЖ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кардашян подала на развод с Уэстом после семи лет брака
Кардашян подала на развод с Уэстом после семи лет брака
Британец тайно изменял беременной жене с тещей, а после родов переехал с ней в новый дом
Британец тайно изменял беременной жене с тещей, а после родов переехал с ней в новый дом
Мейхер рассказала, почему на шоу "Голос країни" пошла в команду к Тине Кароль
Мейхер рассказала, почему на шоу "Голос країни" пошла в команду к Тине Кароль
  Дочь Поляковой показала, как съезжать с горки, если нет санок. Видео
  Дочь Поляковой показала, как съезжать с горки, если нет санок. Видео
Знакомые Мягкова переживают за его вдову, которая после смерти артиста осталась одна – СМИ
Знакомые Мягкова переживают за его вдову, которая после смерти артиста осталась одна – СМИ
Лолита рассказала о шестом муже-бизнесмене
Лолита рассказала о шестом муже-бизнесмене
"Рановато, да". Жена Кошевого рассказала о бойфренде 13-летней дочери
"Рановато, да". Жена Кошевого рассказала о бойфренде 13-летней дочери
Шоптенко позировала в Дубае на закате и рассказала о пользе спонтанного отдыха
Шоптенко позировала в Дубае на закате и рассказала о пользе спонтанного отдыха
Каминская заявила, что в сети под ее именем действуют мошенники
Каминская заявила, что в сети под ее именем действуют мошенники
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, сравнила эвакуацию из Китая и Занзибара
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, сравнила эвакуацию из Китая и Занзибара
Елизавета II отреагировала на отказ принца Гарри и его жены Меган возвращаться к королевским обязанностям
Елизавета II отреагировала на отказ принца Гарри и его жены Меган возвращаться к королевским обязанностям
"Нужны будут успокоительные". Асмус назвала тестом на стрессоустойчивость выполнение уроков вместе с дочерью
"Нужны будут успокоительные". Асмус назвала тестом на стрессоустойчивость выполнение уроков вместе с дочерью
"Трижды пытался покончить с жизнью". Хименес-Браво рассказал об издевательствах отца и старшего брата
"Трижды пытался покончить с жизнью". Хименес-Браво рассказал об издевательствах отца и старшего брата
Дочь Мосс в мини-платье снялась для обложки японского глянца
Дочь Мосс в мини-платье снялась для обложки японского глянца
Вера Брежнева выпустила "презерватив для ресниц"
Вера Брежнева выпустила "презерватив для ресниц"
Джамала показала младшего сына
Джамала показала младшего сына
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"То, что обычно видит гинеколог", "Фу-у-у", "Совсем порнухой несет". Maruv широко расставила ноги перед камерой
"То, что обычно видит гинеколог", "Фу-у-у", "Совсем порнухой несет". Maruv широко расставила ноги перед камерой
"Я как залепил! Она и улетела. Потом "тончик" накладывала". Паперный рассказал, почему ударил Сумскую во время развода
"Я как залепил! Она и улетела. Потом "тончик" накладывала". Паперный рассказал, почему ударил Сумскую во время развода
Российская актриса-оппозиционерка Лазарева: Что мне теперь терять? Меня сейчас можно только убить
Российская актриса-оппозиционерка Лазарева: Что мне теперь терять? Меня сейчас можно только убить
Умер актер фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман" Андрей Мягков
Умер актер фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман" Андрей Мягков
"Это большой труд", "Еще один стриптизер на подходе". Сын Тарзана с невестой исполнили на пилоне танец. Видео
"Это большой труд", "Еще один стриптизер на подходе". Сын Тарзана с невестой исполнили на пилоне танец. Видео
Кларенс-хаус обнародовал рецепт блинов и рассекретил любимую начинку жены принца Чарльза. Видео
Кларенс-хаус обнародовал рецепт блинов и рассекретил любимую начинку жены принца Чарльза. Видео
  "Отношение первой жены передалось дочке. Они в тандеме. И внучку поставили на ту же волну". Паперный рассказал, почему не общается с дочерью от первого брака
"Отношение первой жены передалось дочке. Они в тандеме. И внучку поставили на ту же волну". Паперный рассказал, почему не общается с дочерью от первого брака
Казанин о Зеленском: Вован такой, мягко говоря, упертый парень. Если что задумал, отговаривать бессмысленно
Казанин о Зеленском: Вован такой, мягко говоря, упертый парень. Если что задумал, отговаривать бессмысленно
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS