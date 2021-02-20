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Альфред Кох
Альфред Кох

Бывший вице-премьер РФ.


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У западных лидеров очевидные признаки шизофрении

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У западных лидеров очевидные признаки шизофрении. С одной стороны, они все время говорят о том, что Путин не выполняет международных договоров, которые уже подписал (ОЗХО, ЕСПЧ и т.д.), а с другой, постоянно хотят опять с ним договориться о чем-то новом...

Причем, когда их в лоб спрашивают, не находят ли они в этом противоречия, они начинают, как рыба, молча хватать воздух ртом, а потом, после выдоха, заводят волынку про "нельзя сжигать все мосты".

Типа, а что же еще делать, кроме как договариваться? Мы больше никак не умеем.

Интересно, вот если бы в 1940 году не нашлось упрямца Черчилля, а были бы только политики про "давайте сядем за стол переговоров, мы готовы на разумные компромиссы", то как бы выглядела сейчас карта мира, а особенно – Европы?

Источник: Альфред Кох/ Facebook

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Теги: Россия, Владимир Путин, ЕСПЧ, Альфред Кох, Европа, Уинстон Черчилль, шизофрения
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