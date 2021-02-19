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США не станут включать в новый санкционный список по "Северному потоку – 2" компании из Германии – Bloomberg

США не будут вводить санкции против немецких компаний, связанных со строительством газопровода "Северный поток – 2". Администрация Байдена стремится избежать конфронтации с Германией, сказали источники Bloomberg.

Новые санкции за "Северный поток 2" коснутся компаний, связанных с Россией
Новые санкции за "Северный поток – 2" коснутся компаний, связанных с Россией
Фото: ЕРА

Администрация президента США Джо Байдена представит доклад по новым санкциям из-за строительства газопровода "Северный поток – 2". Об этом пишет агентство Bloomberg 19 февраля со ссылкой на четыре источника, знакомых с вопросом.

США могут воздержаться от введения санкций против немецких предприятий, поскольку администрация Байдена стремится остановить строительство газопровода, не нарушая отношений с ближайшим европейским союзником, отметило агентство.

Документ может быть подан в Конгресс уже в пятницу, 19 февраля. В нем будут указаны дополнительные ограничительные меры, которые будут касаться небольшого количества компаний, связанных с Россией.

По словам источников агентства, администрация бывшего президента США Дональда Трампа в последние недели работы готовилась ввести санкции против немецких компаний, однако ей не хватило времени. В частности, под ограничения мог попасть исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, сообщили источники.

По данным источников, госсекретарь Энтони Блинкен предпочитает не преследовать компании или отдельных людей из таких стран, как Германия, поскольку считает важным найти дипломатическое решение и устранить разногласия, вызванные подходом бывшего президента США Дональда Трампа к внешней политике "Америка прежде всего".

Собеседники указывают, что если Вашингтон будет стремиться уменьшить напряженность с Берлином, он рискует оттолкнуть других союзников, таких как Украина, Польша и страны Балтии. Дебаты по "Северному потоку – 2" вынуждают администрацию Байдена выбирать между давлением на Россию и налаживанием тесных связей с Германией, союзником Штатов по НАТО. Время у американцев на исходе, поскольку трубопровод почти достроили, пишет Bloomberg.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км "с небольшим", говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря. В феврале 2021 года в "Газпроме" заявляли, что намерены ввести "Северный поток – 2" в эксплуатацию в этом году.

19 января 2021 года министерство финансов США ввело новые санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода "Северный поток – 2". В частности, санкции коснулись российского судна "Фортуна" и его владельца – компании KVT-RUS, а также компании "Рустанкер", нефтяного танкера "Максим Горький" и танкера Sierra для перевозки сырой нефти. МИД Украины приветствовал это решение, а российский "Газпром" впервые допустил возможность приостановки реализации или полной отмены проекта.

Однако 24 января стало известно, что российское судно-трубоукладчик "Фортуна" возобновило строительство "Северного потока – 2" в водах Дании. В 2020 году трубоукладчик уложил 2,6 км труб в водах Германии, недостроенными остались примерно 120 км в водах Дании и около 28 км – в водах Германии.

Газета Handelsblatt написала 1 февраля, что Байден может снять санкции против "Северного потока – 2", если получит гарантии, что Россия не будет использовать газопровод против Украины и других стран Восточной Европы. В Госдепе опровергли эту информацию, заявив, что будут мешать строительству "Северного потока – 2".

Американский сенатор-демократ Джейн Шахин и сенатор-республиканец Джеймс Риш направили письмо администрации Байдена в поддержку полной реализации законодательства, связанного с газотранспортным проектом "Северный поток – 2", "целью которого является положить конец проекту".

The Wall Street Journal сообщила 16 февраля, что администрация Байдена начала переговоры с Берлином по поводу санкций в отношении компаний, вовлеченных в процесс строительства.

Теги: Россия, США, Германия, НАТО, Польша, санкции, Джо Байден, Берлин, страны Балтии, строительство, газопровод, Дональд Трамп, Энтони Блинкен, Северный поток – 2
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