США не станут включать в новый санкционный список по "Северному потоку – 2" компании из Германии – Bloomberg

США не будут вводить санкции против немецких компаний, связанных со строительством газопровода "Северный поток – 2". Администрация Байдена стремится избежать конфронтации с Германией, сказали источники Bloomberg.

Администрация президента США Джо Байдена представит доклад по новым санкциям из-за строительства газопровода "Северный поток – 2". Об этом пишет агентство Bloomberg 19 февраля со ссылкой на четыре источника, знакомых с вопросом.

США могут воздержаться от введения санкций против немецких предприятий, поскольку администрация Байдена стремится остановить строительство газопровода, не нарушая отношений с ближайшим европейским союзником, отметило агентство.

Документ может быть подан в Конгресс уже в пятницу, 19 февраля. В нем будут указаны дополнительные ограничительные меры, которые будут касаться небольшого количества компаний, связанных с Россией.

По словам источников агентства, администрация бывшего президента США Дональда Трампа в последние недели работы готовилась ввести санкции против немецких компаний, однако ей не хватило времени. В частности, под ограничения мог попасть исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, сообщили источники.

По данным источников, госсекретарь Энтони Блинкен предпочитает не преследовать компании или отдельных людей из таких стран, как Германия, поскольку считает важным найти дипломатическое решение и устранить разногласия, вызванные подходом бывшего президента США Дональда Трампа к внешней политике "Америка прежде всего".

Собеседники указывают, что если Вашингтон будет стремиться уменьшить напряженность с Берлином, он рискует оттолкнуть других союзников, таких как Украина, Польша и страны Балтии. Дебаты по "Северному потоку – 2" вынуждают администрацию Байдена выбирать между давлением на Россию и налаживанием тесных связей с Германией, союзником Штатов по НАТО. Время у американцев на исходе, поскольку трубопровод почти достроили, пишет Bloomberg.