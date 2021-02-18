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Конгресс США назвал 15 судов, связанных с "Северным потоком – 2"

Члены Конгресса США направили письмо госсекретарю Энтони Блинкену со списком судов, которые связаны со строительством газопровода "Северный поток – 2", и попросили оценить возможность ввода санкций к ним.

Строительство газопровода началось в 2018 году
Строительство газопровода началось в 2018 году
Фото: EPA

Члены Конгресса США Майкл Маккаул, Марси Каптур, Адам Кинзингер и Рубен Галлего 17 февраля направили государственному секретарю Энтони Блинкену письмо с перечнем судов, которые, по их мнению, принимают участие в строительстве газопровода "Северный поток – 2". Письмо опубликовано на сайте Палаты представителей.

Конгрессмены просят рассмотреть возможность введения санкций в отношении судов. В списке их 15, 11 из них ходят под российским флагом, остальные – под иностранными.

Среди перечисленных судов – трубоукладчик "Академик Черский" (РФ), судно снабжения "Умка" (РФ), буксир Mentor (Кипр), судно снабжения DP Gezina (Багамы), транспортное пассажирское судно Krebs Geo (Польша), судно Glomar Wave (Панама), судно снабжения "Иван Сидоренко" (РФ), трубоукладчик "Фортуна" (РФ) и другие.

Конгрессмены хотят прояснить текущий статус "Северного потока – 2".

"Мы заинтересованы в вашей оценке деятельности судов из списка", – отметили они.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км "с небольшим", говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря. В феврале 2021 года в "Газпроме" заявляли, что намерены ввести "Северный поток – 2" в эксплуатацию в этом году.

19 января 2021 года министерство финансов США ввело новые санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода "Северный поток – 2". В частности, санкции коснулись российского судна "Фортуна" и его владельца – компании KVT-RUS, а также компании "Рустанкер", нефтяного танкера "Максим Горький" и танкера Sierra для перевозки сырой нефти. МИД Украины приветствовал это решение, а российский "Газпром" впервые допустил возможность приостановки реализации или полной отмены проекта.

Однако 24 января стало известно, что российское судно-трубоукладчик "Фортуна" возобновило строительство "Северного потока – 2" в водах Дании. В 2020 году трубоукладчик уложил 2,6 км труб в водах Германии, недостроенными остались примерно 120 км в водах Дании и около 28 км – в водах Германии.

Газета Handelsblatt написала 1 февраля, что Байден может снять санкции против "Северного потока – 2", если получит гарантии, что Россия не будет использовать газопровод против Украины и других стран Восточной Европы. В Госдепе опровергли эту информацию, заявив, что будут мешать строительству "Северного потока – 2".

Американский сенатор-демократ Джейн Шахин и сенатор-республиканец Джеймс Риш направили письмо администрации Байдена в поддержку полной реализации законодательства, связанного с газотранспортным проектом "Северный поток – 2", "целью которого является положить конец проекту".

The Wall Street Journal сообщила 16 февраля, что администрация Байдена начала переговоры с Берлином по поводу санкций в отношении компаний, вовлеченных в процесс строительства.

Теги: Россия, США, Конгресс США, газопровод, Энтони Блинкен, Северный поток – 2, Марси Каптур, российский газ, Адам Кинзингер
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