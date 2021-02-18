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"Украинская ГТС является частью системы обороны". Коболев ответил на заявление Путина о "Северном потоке – 2"

Председатель правления НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что "Северный поток – 2" является инструментом для того, чтобы сделать Украину беззащитной перед российской военной агрессией. Он опроверг сегодняшнее заявление президента России Владимира Путина о "Северном потоке – 2".

Коболев: Украина является важным транзитером газа
Коболев: Украина является важным транзитером газа
Фото: Andriy Kobolyev / Facebook

Председатель правления НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев на своей странице в Facebook заявил, что не согласен с президентом России Владимиром Путиным, который сегодня заявил, что РФ хочет заставить платить за "геополитический проект в Украине"

Коболев заявил, что "Северный поток – 2" является инструментом, для того, чтобы сделать Украину беззащитной перед российской военной агрессией.

"Пока Украина является важным транзитером газа в Германию, Италию и Францию, украинская ГТС является частью нашей системы обороны. Как только у Кремля появится физическая возможность перенаправить газовые потоки в обход Украины, наша ГТС станет просто сетью газопроводов. Тогда наша страна станет намного более уязвимой перед российской агрессией", – заявил Коболев.

По его мнению, остановка строительства "Северного потока – 2" является "вопросом жизни или смерти" для украинцев. Он отметил, что Украина никогда не сможет смириться и "обойтись без жертв".

https://www.facebook.com/andriy.kobolyev/posts/10158267573033440

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км "с небольшим", говорил Путин 17 декабря. В феврале 2021 года в "Газпроме" заявляли, что намерены ввести "Северный поток – 2" в эксплуатацию в этом году.

19 января 2021 года министерство финансов США ввело новые санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода "Северный поток – 2". В частности, санкции коснулись российского судна "Фортуна" и его владельца – компании KVT-RUS, а также компании "Рустанкер", нефтяного танкера "Максим Горький" и танкера Sierra для перевозки сырой нефти. МИД Украины приветствовал это решение, а российский "Газпром" впервые допустил возможность приостановки реализации или полной отмены проекта.

Однако 24 января стало известно, что российское судно-трубоукладчик "Фортуна" возобновило строительство "Северного потока – 2" в водах Дании. В 2020 году трубоукладчик уложил 2,6 км труб в водах Германии, недостроенными остались примерно 120 км в водах Дании и около 28 км – в водах Германии.

Газета Handelsblatt написала 1 февраля, что президент США Джо Байден может снять санкции против "Северного потока – 2", если получит гарантии, что Россия не будет использовать газопровод против Украины и других стран Восточной Европы. В Госдепе опровергли эту информацию, заявив, что будут мешать строительству "Северного потока – 2". 

Американский сенатор-демократ Джейн Шахин и сенатор-республиканец Джеймс Риш направили письмо администрации Байдена в поддержку полной реализации законодательства, связанного с газотранспортным проектом "Северный поток – 2", "целью которого является положить конец проекту".

The Wall Street Journal сообщила 16 февраля, что администрация Байдена начала переговоры с Берлином по поводу санкций в отношении компаний, вовлеченных в процесс строительства. 

Теги: Газпром, Владимир Путин, Украина, санкции, НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, агрессия, ГТС, строительство, газопровод, Россия 24, Северный поток – 2, российский газ
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