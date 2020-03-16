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Наблюдательный совет "Нафтогаза" решил продлить контракт с Коболевым на четыре года

Решение Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" должен подтвердить Кабинет Министров и только после этого контракт с главой компании Андреем Коболевым может быть подписан.

Коболев возглавляет "Нафтогаз України" с марта 2014 года
Коболев возглавляет "Нафтогаз України" с марта 2014 года
Фото: Andriy Kobolyev / Facebook

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" принял решение продлить контракт с главной Андреем Коболевым на четыре года. Об этом сообщают "Українські новини", ссылаясь на выдержку из протокола по результатам заседания Наблюдательного совета.

"Продлить срок полномочий и срок действия контракта главы правления Компании Коболева А.В. на четыре года, при условии, что глава правления обеспечит выполнение всех решений наблюдательного сонета согласно требованиям его контракта", – говорится в выдержке.

Далее это соответствующим решением должен подтвердить Кабинет Министров и только после этого контракт с Коболевым может быть подписан.

Фото: ukranews.com
Фото: ukranews.com


Фото: ukranews.com

Фото: ukranews.com

16 января тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабмин инициирует пересмотр контрактов с правлением НАК "Нафтогаз", чтобы установить "рыночную зарплату, а не заоблачную, а награды – в зависимости от успехов".

28 февраля "Экономическая правда" со ссылкой на источники сообщила, что наблюдательный совет НАК "Нафтогаз України" решил продлить контракт с Коболевым с месячным окладом в размере 2,08 млн грн. 

6 марта Кабинет Министров утвердил решение о проведении открытого конкурса на должность главы правления "Нафтогазу України".

Руководитель компании заявил, что не намерен увольняться по собственной инициативе. Он также сказал, что решение Кабмина не продлевать с ним контракт и объявить новый конкурс противоречит украинскому законодательству.

Гройсман 20 марта заявил, что Кабинет Министров продлит контракт с Коболевым на новых условиях.

Коболев возглавляет "Нафтогаз України" с марта 2014 года. 20 марта 2018 года контракт с ним был продлен до 22 марта 2020 года.

Теги: Украина, НАК Нафтогаз, Андрей Коболев
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