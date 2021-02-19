ГОРДОН
 
 
МИР

Песков о возможных санкциях США против "Северного потока – 2": Надеемся, здравое видение ситуации возобладает у наших собеседников

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти еще не знают, какие именно санкции США могут ввести из-за строительства "Северного потока – 2".

"Северный поток 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря
"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря
Фото: ЕРА

Спикер Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на то, что США не введут санкции против "Северного потока – 2". Об этом 19 февраля сообщает российское издание "Ведомости".

По его словам, в Кремле надеются, что "здравое видение ситуации возобладает у наших собеседников и мы не будем дальше идти по дороге санкционного давления, которое на самом деле уже неоднократно продемонстрировало свою неэффективность".

При этом Песков добавил, что российским властям еще неизвестно, о каких именно санкциях идет речь.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км "с небольшим", говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря. В феврале 2021 года в "Газпроме" заявляли, что намерены ввести "Северный поток – 2" в эксплуатацию в этом году.

19 января 2021 года министерство финансов США ввело новые санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода "Северный поток – 2". В частности, санкции коснулись российского судна "Фортуна" и его владельца – компании KVT-RUS, а также компании "Рустанкер", нефтяного танкера "Максим Горький" и танкера Sierra для перевозки сырой нефти. МИД Украины приветствовал это решение, а российский "Газпром" впервые допустил возможность приостановки реализации или полной отмены проекта.

Однако 24 января стало известно, что российское судно-трубоукладчик "Фортуна" возобновило строительство "Северного потока – 2" в водах Дании. В 2020 году трубоукладчик уложил 2,6 км труб в водах Германии, недостроенными остались примерно 120 км в водах Дании и около 28 км – в водах Германии.

Газета Handelsblatt написала 1 февраля, что Байден может снять санкции против "Северного потока – 2", если получит гарантии, что Россия не будет использовать газопровод против Украины и других стран Восточной Европы. В Госдепе опровергли эту информацию, заявив, что будут мешать строительству "Северного потока – 2".

Американский сенатор-демократ Джейн Шахин и сенатор-республиканец Джеймс Риш направили письмо администрации Байдена в поддержку полной реализации законодательства, связанного с газотранспортным проектом "Северный поток – 2", "целью которого является положить конец проекту".

The Wall Street Journal сообщила 16 февраля, что администрация Байдена начала переговоры с Берлином по поводу санкций в отношении компаний, вовлеченных в процесс строительства.

По данным агентства Bloomberg, США могут воздержаться от введения санкций против немецких предприятий, поскольку администрация Байдена стремится остановить строительство газопровода, не нарушая отношений с ближайшим европейским союзником. Документ может быть подан в Конгресс уже сегодня. В нем будут указаны дополнительные ограничительные меры, которые будут касаться небольшого количества компаний, связанных с Россией.

Теги: Россия, США, Германия, санкции, строительство, газопровод, Северный поток – 2, российский газ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Шоптенко позировала в Дубае на закате и рассказала о пользе спонтанного отдыха
Шоптенко позировала в Дубае на закате и рассказала о пользе спонтанного отдыха
Каминская заявила, что в сети под ее именем действуют мошенники
Каминская заявила, что в сети под ее именем действуют мошенники
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, сравнила эвакуацию из Китая и Занзибара
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, сравнила эвакуацию из Китая и Занзибара
Елизавета II отреагировала на отказ принца Гарри и его жены Меган возвращаться к королевским обязанностям
Елизавета II отреагировала на отказ принца Гарри и его жены Меган возвращаться к королевским обязанностям
"Нужны будут успокоительные". Асмус назвала тестом на стрессоустойчивость выполнение уроков вместе с дочерью
"Нужны будут успокоительные". Асмус назвала тестом на стрессоустойчивость выполнение уроков вместе с дочерью
"Трижды пытался покончить с жизнью". Хименес-Браво рассказал об издевательствах отца и старшего брата
"Трижды пытался покончить с жизнью". Хименес-Браво рассказал об издевательствах отца и старшего брата
Дочь Мосс в мини-платье снялась для обложки японского глянца
Дочь Мосс в мини-платье снялась для обложки японского глянца
Вера Брежнева выпустила "презерватив для ресниц"
Вера Брежнева выпустила "презерватив для ресниц"
Джамала показала младшего сына
Джамала показала младшего сына
Остапчук рассказал, кем работал до того, как стать ведущим
Остапчук рассказал, кем работал до того, как стать ведущим
Родители Фриске ищут покупателя на квартиру, часть которой принадлежит ее сыну от Шепелева
Родители Фриске ищут покупателя на квартиру, часть которой принадлежит ее сыну от Шепелева
"Как дитя зачать!" Тарзан создал портрет своего сына от Королевой
"Как дитя зачать!" Тарзан создал портрет своего сына от Королевой
"Фу, господи". Ткач на отдыхе в Доминиканской Республике стал жертвой писающей обезьяны. Видео
"Фу, господи". Ткач на отдыхе в Доминиканской Республике стал жертвой писающей обезьяны. Видео
Осадчая показала, как отпраздновала день рождения младшего сына
Осадчая показала, как отпраздновала день рождения младшего сына
  21-летняя падчерица вице-президента США дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке. Видео
  21-летняя падчерица вице-президента США дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке. Видео
"Я лично обожаю эту запеканку!". Эктор Хименес-Браво поделился рецептом
"Я лично обожаю эту запеканку!". Эктор Хименес-Браво поделился рецептом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Беременна!", "Мимимишность зашкаливает". Каменских обратилась к своим поклонникам
"Беременна!", "Мимимишность зашкаливает". Каменских обратилась к своим поклонникам
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
75-летняя мать Королевой рассказала о своем втором муже
75-летняя мать Королевой рассказала о своем втором муже
"Я как залепил! Она и улетела. Потом "тончик" накладывала". Паперный рассказал, почему ударил Сумскую во время развода
"Я как залепил! Она и улетела. Потом "тончик" накладывала". Паперный рассказал, почему ударил Сумскую во время развода
"То, что обычно видит гинеколог", "Фу-у-у", "Совсем порнухой несет". Maruv широко расставила ноги перед камерой
"То, что обычно видит гинеколог", "Фу-у-у", "Совсем порнухой несет". Maruv широко расставила ноги перед камерой
Умер актер фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман" Андрей Мягков
Умер актер фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман" Андрей Мягков
"Это большой труд", "Еще один стриптизер на подходе". Сын Тарзана с невестой исполнили на пилоне танец. Видео
"Это большой труд", "Еще один стриптизер на подходе". Сын Тарзана с невестой исполнили на пилоне танец. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS