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Кулеба о "Северном потоке – 2": Миссия Байдена – восстановить отношения с Европой, а Россия сидит в тени и кайфует

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Кулеба о ситуации с газопроводом: Это как в футболе. Ты проигрываешь на 89-й минуте. Есть ли шанс, что ты выиграешь? Шанс всегда есть
Кулеба о ситуации с газопроводом: Это как в футболе. Ты проигрываешь на 89-й минуте. Есть ли шанс, что ты выиграешь? Шанс всегда есть
Фото: EPA

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в настоящее время ситуация с "Северным потоком – 2" выглядит плохо, но Украина продолжает бороться. Об этом министр заявил в интервью LIGA.net, опубликованном 1 июля.

Отвечая на вопрос журналиста, есть ли шанс, что этот проект не заработает в ближайшие годы, Кулеба сказал: "Ну, это как в футболе. Ты проигрываешь на 89-й минуте. Есть ли шанс, что ты выиграешь в этой игре?.. Шанс всегда есть. Вопрос в том, что ты а) должен не сдаваться и б) играть лучше оппонента".

Говоря о том, почему администрация президента США Джо Байдена не стала вводить санкции против оператора газопровода и фактически дала "зеленый свет" проекту, министр отметил: "Потому что новая администрация тогда посмотрела на "Северный поток – 2" исключительно через призму своих отношений с Германией. Одна из миссий Байдена – это как раз восстановление отношений с Европой".

"А Россия сидит в тени и кайфует. Потому что в действительности главным политическим и экономическим бенефициаром этого проекта является РФ. Это очень сложная комбинация различных интересов", – добавил Кулеба.

Он подчеркнул, что этот газопровод – "проект, который ссорит и разъединяет всех". Проблемы из-за него не только в Украине, конфликт и в США, и в ЕС. "Фактически единственные, кого "Северный поток – 2" объединяет, – это Россия и Германия", – считает министр.

Он напомнил, что газопровод должен был быть запущен еще в 2019 году, но этого не произошло. Кроме того, отметил Кулеба, до ввода в эксплуатацию "Северному потоку – 2" следует пройти еще ряд сложных процедур, сертификацию и на всех этапах есть возможность сдержать проект от воплощения.

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в "Газпроме" заявляли, что намерены ввести "Северный поток – 2" в эксплуатацию в этом году. Путин 4 июня сообщил о завершении работ по прокладке труб первой нитки "Северного потока – 2".

Стоимость проекта "Северный поток – 2" – €9,9 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода "Северный поток – 2" или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений" введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

18 мая Axios написал, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил.

Сенаторы-республиканцы 20 мая подали в Конгресс США законопроект, который предлагает ввести санкции против всех организаций, участвующих в строительстве газопровода.

21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2". В РФ это назвали "бегом с препятствиями по карусели".

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что считает "Северный поток – 2" оружием России и в качестве компенсаций за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий.

Теги: США, Германия, Джо Байден, строительство, газопровод, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, Северный поток – 2, российский газ
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