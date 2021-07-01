Кулеба о "Северном потоке – 2": Миссия Байдена – восстановить отношения с Европой, а Россия сидит в тени и кайфует

Кулеба о ситуации с газопроводом: Это как в футболе. Ты проигрываешь на 89-й минуте. Есть ли шанс, что ты выиграешь? Шанс всегда есть Фото: EPA

Отвечая на вопрос журналиста, есть ли шанс, что этот проект не заработает в ближайшие годы, Кулеба сказал: "Ну, это как в футболе. Ты проигрываешь на 89-й минуте. Есть ли шанс, что ты выиграешь в этой игре?.. Шанс всегда есть. Вопрос в том, что ты а) должен не сдаваться и б) играть лучше оппонента".

Говоря о том, почему администрация президента США Джо Байдена не стала вводить санкции против оператора газопровода и фактически дала "зеленый свет" проекту, министр отметил: "Потому что новая администрация тогда посмотрела на "Северный поток – 2" исключительно через призму своих отношений с Германией. Одна из миссий Байдена – это как раз восстановление отношений с Европой".

"А Россия сидит в тени и кайфует. Потому что в действительности главным политическим и экономическим бенефициаром этого проекта является РФ. Это очень сложная комбинация различных интересов", – добавил Кулеба.

Он подчеркнул, что этот газопровод – "проект, который ссорит и разъединяет всех". Проблемы из-за него не только в Украине, конфликт и в США, и в ЕС. "Фактически единственные, кого "Северный поток – 2" объединяет, – это Россия и Германия", – считает министр.

Он напомнил, что газопровод должен был быть запущен еще в 2019 году, но этого не произошло. Кроме того, отметил Кулеба, до ввода в эксплуатацию "Северному потоку – 2" следует пройти еще ряд сложных процедур, сертификацию и на всех этапах есть возможность сдержать проект от воплощения.