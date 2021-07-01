Глава МИД Польши предложил компенсировать Украине запуск "Северного потока – 2"

По словам Рау, достройка "Северного потока – 2" создаст "серьезный дефицит безопасности на восточном фланге НАТО" и Украина "окажется в вакууме с точки зрения безопасности".

"Поэтому я призываю Германию взять на себя ответственность за свое решение запустить "Северный поток – 2" и принять фактическое, а не фиктивное участие в компенсации дефицита безопасности", – сказал глава МИД Польши.

По мнению Рау, президент РФ Владимир Путин "не для того понес затраты на строительство "Северного потока – 2", чтобы этим инструментом не пользоваться".

"Поэтому необходимо усилить потенциал сдерживания как восточного фланга НАТО, так и Украины... Польша готова участвовать в компенсации образовавшегося дефицита", – отметил министр.