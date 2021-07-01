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Глава МИД Польши предложил компенсировать Украине запуск "Северного потока – 2"

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Достройка "Северного потока 2" создаст серьезный дефицит безопасности на восточном фланге НАТО, считает Рау
Достройка "Северного потока – 2" создаст серьезный дефицит безопасности на восточном фланге НАТО, считает Рау
Фото: EPA

Украина как жертва агрессии РФ из-за запуска газопровода "Северный поток – 2" должна получить достаточно высокую компенсацию – как в виде политической поддержки, так и в виде повышения ее оборонительного потенциала. Об этом в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Его цитирует МИД страны 30 июня.

По словам Рау, достройка "Северного потока – 2" создаст "серьезный дефицит безопасности на восточном фланге НАТО" и Украина "окажется в вакууме с точки зрения безопасности".

"Поэтому я призываю Германию взять на себя ответственность за свое решение запустить "Северный поток – 2" и принять фактическое, а не фиктивное участие в компенсации дефицита безопасности", – сказал глава МИД Польши.

По мнению Рау, президент РФ Владимир Путин "не для того понес затраты на строительство "Северного потока – 2", чтобы этим инструментом не пользоваться".

"Поэтому необходимо усилить потенциал сдерживания как восточного фланга НАТО, так и Украины... Польша готова участвовать в компенсации образовавшегося дефицита", – отметил министр.

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в "Газпроме" заявляли, что намерены ввести "Северный поток – 2" в эксплуатацию в этом году. Путин 4 июня сообщил о завершении работ по прокладке труб первой нитки "Северного потока – 2".

Стоимость проекта "Северный поток – 2" – €9,9 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода "Северный поток – 2" или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений" введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

18 мая Axios написал, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил.

Сенаторы-республиканцы 20 мая подали в Конгресс США законопроект, который предлагает ввести санкции против всех организаций, участвующих в строительстве газопровода.

21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2". В РФ это назвали "бегом с препятствиями по карусели".

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что считает "Северный поток – 2" оружием России и в качестве компенсаций за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий.

Теги: Газпром, Россия, Владимир Путин, Германия, Украина, Польша, МИД Польши, дефицит, угрозы, строительство, газопровод, президент, безопасность, интервью, Северный поток – 2, компенсация, Збигнев Рау
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