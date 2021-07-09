Зеленский везет Меркель аргументы, подтверждающие, что "Северный поток – 2" вредит Европе – спикер президента

"11 июля президент летит в Германию. Владимир Зеленский встретится с канцлером Ангелой Меркель и федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Говорить будут об усилении роли Германии в нормандском формате и установлении мира на Донбассе. Владимир Зеленский, конечно же, отметит важность остановки строительства газопровода "Северный поток – 2". Он везет аргументы, которые должны убедить в том, что этот газопровод вредит как Украине, так и европейским странам", – сказал он.

Также, по словам Никифорова, среди тем, которые будут обсуждать, – энергетическая безопасность, деоккупация Крыма.

"Конечно, мы ожидаем, что Германия будет представлена на высоком уровне на [саммите] Крымской платформы", – добавил спикер президента.

В правительстве Германии сообщали, что Меркель примет Зеленского 12 июля, встреча пройдет в формате ужина.