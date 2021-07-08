Зеленский и Эрдоган поговорили по телефону. Обсуждали энергетическое сотрудничество и закон о коренных народах

Зеленский говорил с Эрдоганом по телефону Фото: ЕРА

Два президента говорили о двусторонних отношениях, о сотрудничестве в сфере безопасности, а также энергетическом сотрудничестве.

"Президент Украины подчеркнул, что для нашей страны, как и для Турции, актуальной является задача диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа. Была достигнута договоренность о совместной проработке возможных вариантов взаимодействия в этой области", – сказано в релизе.

Зеленский поблагодарил Эрдогана за "решительную поддержку Украины на пути к обретению полноправного членства в НАТО".

Кроме того, президенты говорили, что необходимо финализировать соглашение о зоне свободной торговли между двумя государствами и обсуждали проект по строительству жилья для внутренне перемещенных лиц.

"Отдельно глава Украинского государства подчеркнул важность принятия закона "О коренных народах Украины", в частности для крымских татар", – подчеркивается в релизе.