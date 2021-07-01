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Рада приняла закон о коренных народах Украины

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Рада приняла закон 1 июля
Рада приняла закон 1 июля
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада на внеочередном заседании 1 июля поддержала за основу и в целом с технико-юридическими правками и предложениями профильного комитета законопроект №5506 о коренных народах Украины. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За основу проект поддержал 331 нардеп, а в целом – 325 нардепов при минимально необходимых 226 голосах.

Проект закона представлял вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Законопроект, который внес президент Украины, предлагает следующее: раскрыть понятие "коренной народ"; установить, что коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крыма, являются крымские татары, караимы и крымчаки; определить перечень основополагающих культурных и других прав коренных народов, а также статус их представительских органов. Документ является консенсусным, и это фундамент, который построен на принципах ООН в соответствии с международной практикой, но с учетом особенностей Украины", – заявил вице-премьер.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект №5506 "О коренных народах Украины" в Верховную Раду в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 18 мая и определил его как неотложный. В этот день он заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть оккупированный Россией Крым.

Проект закона предлагает признать крымских татар, крымчаков и караимов коренными народами Украины. Рада намерена принять его до середины июля. Профильный комитет уже рекомендовал его включить в повестку дня и принять как закон.

Президент РФ Владимир Путин в интервью каналу "Россия 24", которое вышло 9 июня, назвал законопроект Зеленского "неприемлемым". В частности, он заявил, что Украина как государство – якобы "порождение советского периода", а "говорить о русских как о некоренном народе – некорректно, смешно, глупо и не соответствует истории".

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, предложенный Зеленским документ полностью соответствует Декларации ООН о правах коренных народов и соответствующим нормам Конституции Украины и не имеет ничего общего с манипуляциями Путина. В то же время глава МИД отметил, что Россия продолжает репрессии против коренного народа Украины, крымских татар, во временно оккупированном Крыму.

Россия оккупировала Крым весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Крым, Украина, крымские татары, караимы
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