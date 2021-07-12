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Строительство газопровода "Северный поток – 2" планируют завершить к концу августа

Варниг подчеркнул, что достроено 98% газопровода
Варниг подчеркнул, что достроено 98% газопровода
Фото: EPA

Строительство "Северного потока – 2" будет завершено к концу лета, главная цель – "запустить газопровод в этом году". Такое заявление в интервью изданию Handelsblatt, опубликованном 11 июля, сделал исполнительный директор компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

Он отметил, что строительные работы будут завершены до конца августа. Варниг подчеркнул, что "газопровод достроен на 98%, а два процента, которые все еще отсутствуют, относятся к одной из двух его нитей". Другая же линия "Северного потока – 2" полностью построена, добавил Варниг.

По его словам, главная цель – "запустить газопровод в этом году". В то же время Варниг опроверг сообщения о проблемах с сертификацией работ, требуемой лицензирующими органами.

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в "Газпроме" заявляли, что намерены ввести "Северный поток – 2" в эксплуатацию в этом году. Президент РФ Владимир Путин 4 июня сообщил о завершении работ по прокладке труб первой нитки "Северного потока – 2".

Стоимость проекта "Северный поток – 2" – €9,9 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода "Северный поток – 2" или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений" введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил. 21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2". В РФ это назвали "бегом с препятствиями по карусели".

Агентство Bloomberg сообщило 25 июня, что США и Германия договариваются, как укрепить энергетическую инфраструктуру Украины и компенсировать транзитные сборы после запуска газопровода "Северный поток – 2".

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что считает "Северный поток – 2" оружием России и в качестве компенсаций за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий.

В Офисе президента заявляли, что шансы остановить "Северный поток – 2" все еще есть: Спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены.

Теги: Газпром, Россия, Германия, строительство, газопровод, транзит, интервью, Северный поток – 2, российский газ, оператор, запуск, Nord Stream 2 AG, Маттиас Варниг
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