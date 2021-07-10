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В ОПУ заявили, что шансы остановить "Северный поток – 2" все еще есть: Спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены

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Украина не торгует своей энергетической безопасностью, отметили в Офисе президента
Украина не торгует своей энергетической безопасностью, отметили в Офисе президента
Фото: EPA

В Офисе президента Украины считают преувеличенными спекуляции на тему достройки газопровода "Северный поток – 2", проект все еще можно остановить. Об этом в интервью "Телеграфу", опубликованном 10 июля, заявил заместитель главы Офиса президента (ОПУ) Игорь Жовква.

Журналист спросила у Жовквы, будет ли обсуждаться вопрос компенсации по "Северному потоку – 2" на встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в конце июля в Вашингтоне.

"Мы не говорим о компенсации, мы не торгуем национальными интересами Украины, мы не торгуем нашей энергетической безопасностью. Еще есть все шансы остановить "Северный поток – 2". Спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены", – сказал Жовква.

По его словам, проект газопровода может быть остановлен на любом этапе – "так, как он был приостановлен еще в 2019 году".

"Мы будем настаивать на разговоре с нашими партнерами, что "Северный поток – 2" – это угроза не только Украине, не только странам Восточной Европы, а это угроза тем странам, которые могут получить зависимость от российского газа и получить инструмент шантажа, которым станет этот проект", – отметил замглавы ОПУ.

По мнению Жовквы, газопровод "имеет мало общего с экономикой, зато содержит важную геополитическую составляющую". Он не исключил, что реализация проекта может стать рычагом для шантажа Украины по Донбассу со стороны РФ.

"То, что эти вопросы связаны, – это правда, потому что по этим вопросам стоит одна страна – страна, которая осуществляет агрессию на Донбассе, которая вкладывает все усилия в строительство "Северного потока"… Не исключено, что, например, вслед за вопросами концентрации войск вокруг Украины в апреле могут последовать новые концентрации осенью, – допустил Жовква. – Это, к сожалению, видят не все наши партнеры в Западной Европе, но нам остается еще интенсивнее их убеждать".

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в "Газпроме" заявляли, что намерены ввести "Северный поток – 2" в эксплуатацию в этом году. Президент РФ Владимир Путин 4 июня сообщил о завершении работ по прокладке труб первой нитки "Северного потока – 2".

Стоимость проекта "Северный поток – 2" – €9,9 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода "Северный поток – 2" или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений" введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил. 21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2". В РФ это назвали "бегом с препятствиями по карусели".

Агентство Bloomberg сообщило 25 июня, что США и Германия договариваются, как укрепить энергетическую инфраструктуру Украины и компенсировать транзитные сборы после запуска газопровода "Северный поток – 2".

Зеленский говорил, что считает "Северный поток – 2" оружием России и в качестве компенсаций за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий.

Теги: Газпром, Украина, Джо Байден, Вашингтон, агрессия, угрозы, строительство, газопровод, Владимир Зеленский, шантаж, президент, безопасность, интервью, Северный поток – 2, российский газ, Офис президента Украины, встреча, запуск, Игорь Жовква, компенсация
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