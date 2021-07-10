В ОПУ заявили, что шансы остановить "Северный поток – 2" все еще есть: Спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены

Журналист спросила у Жовквы, будет ли обсуждаться вопрос компенсации по "Северному потоку – 2" на встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в конце июля в Вашингтоне.

"Мы не говорим о компенсации, мы не торгуем национальными интересами Украины, мы не торгуем нашей энергетической безопасностью. Еще есть все шансы остановить "Северный поток – 2". Спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены", – сказал Жовква.

По его словам, проект газопровода может быть остановлен на любом этапе – "так, как он был приостановлен еще в 2019 году".

"Мы будем настаивать на разговоре с нашими партнерами, что "Северный поток – 2" – это угроза не только Украине, не только странам Восточной Европы, а это угроза тем странам, которые могут получить зависимость от российского газа и получить инструмент шантажа, которым станет этот проект", – отметил замглавы ОПУ.

По мнению Жовквы, газопровод "имеет мало общего с экономикой, зато содержит важную геополитическую составляющую". Он не исключил, что реализация проекта может стать рычагом для шантажа Украины по Донбассу со стороны РФ.

"То, что эти вопросы связаны, – это правда, потому что по этим вопросам стоит одна страна – страна, которая осуществляет агрессию на Донбассе, которая вкладывает все усилия в строительство "Северного потока"… Не исключено, что, например, вслед за вопросами концентрации войск вокруг Украины в апреле могут последовать новые концентрации осенью, – допустил Жовква. – Это, к сожалению, видят не все наши партнеры в Западной Европе, но нам остается еще интенсивнее их убеждать".