Волкер о запуске "Северного потока – 2": Это уже дело решенное

Волкер: Моя позиция по "Северному потоку" всегда была исчерпывающе ясна и публична, я не поддерживал его запуск, пусть сейчас это уже дело решенное Фото: ЕРА

"Ведется много разговоров по этому поводу, но я думаю, что запуск потока – дело уже решенное, начиная с того времени, когда администрация [президента США Джо] Байдена решила не вводить новых санкций против компаний, занимающихся его достройкой", – заявил он.

Волкер работает в компании BGR Group, лоббирующей интересы "Северного потока – 2", он говорил, что не участвует в этом лоббизме, и снова подчеркнул, что является противником запуска газопровода.

"Моя позиция по "Северному потоку" всегда была исчерпывающе ясна и публична, я не поддерживал его запуск, пусть сейчас это уже дело решенное", – подчеркнул Волкер.

По его мнению, сейчас нужно сконцентрироваться на том, что будет делать ЕС и в частности Германия для усиления независимости и суверенитета Украины. Важно также то, как ЕС "будет убеждаться в том, что Россия не станет практиковаться в политическом влиянии на Украину, используя эту новую, весьма мощную возможность влияния".