СМИ назвали возможную дату визита Зеленского в Вашингтон

По информации СМИ, в США хотят оттянуть визит Зеленского в Вашингтон на начало августа Фото: ЕРА

Об этом изданию ZN.UA рассказали источники в Вашингтоне.

По данным журналистов, американская сторона хотела бы оттянуть приезд Зеленского в Вашингтон "на после 2 августа". В то же время источники СМИ рассказали, что до конца недели временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин уедет в США для подготовки встречи двух президентов.

Причин для того, чтобы провести саммит после 2 августа называют две. Во-первых, сейчас для Байдена главная тема – вывод американских войск из Афганистана. Во-вторых, в Белом доме хотели бы, чтобы украинская делегация приехала, когда в Конгрессе начнутся каникулы – так, по мнению собеседников, представители Киева будут иметь меньше возможностей обсудить с сенаторами и конгрессменами вопросы, касающиеся "Северного потока – 2", предоставления Украине плана действий по членству в НАТО и получения гарантий безопасности от США.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что точной даты визита Зеленского в Вашингтон пока нет, но вскоре она будет согласована.

"Нам был предложен конец июля, но мы не получили еще конкретных дней, когда этот визит состоится. Впрочем, мы ждем подтверждения даты уже вскоре. Американская администрация уже активно работает с нами над подготовкой этого визита", – сказал Кулеба 5 июля.