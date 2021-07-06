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СМИ назвали возможную дату визита Зеленского в Вашингтон

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По информации СМИ, в США хотят оттянуть визит Зеленского в Вашингтон на начало августа
По информации СМИ, в США хотят оттянуть визит Зеленского в Вашингтон на начало августа
Фото: ЕРА

Как рабочую дату встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом в США рассматривают 26 июля.

Об этом изданию ZN.UA рассказали источники в Вашингтоне. 

По данным журналистов, американская сторона хотела бы оттянуть приезд Зеленского в Вашингтон "на после 2 августа". В то же время источники СМИ рассказали, что до конца недели временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин уедет в США для подготовки встречи двух президентов. 

Причин для того, чтобы провести саммит после 2 августа называют две. Во-первых, сейчас для Байдена главная тема – вывод американских войск из Афганистана. Во-вторых, в Белом доме хотели бы, чтобы украинская делегация приехала, когда в Конгрессе начнутся каникулы – так, по мнению собеседников, представители Киева будут иметь меньше возможностей обсудить с сенаторами и конгрессменами вопросы, касающиеся "Северного потока – 2", предоставления Украине плана действий по членству в НАТО и получения гарантий безопасности от США. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что точной даты визита Зеленского в Вашингтон пока нет, но вскоре она будет согласована.

"Нам был предложен конец июля, но мы не получили еще конкретных дней, когда этот визит состоится. Впрочем, мы ждем подтверждения даты уже вскоре. Американская администрация уже активно работает с нами над подготовкой этого визита", – сказал Кулеба 5 июля. 

Контекст:

Зеленский и Байден с начала года (и с момента вступления Байдена в должность президента) дважды говорили по телефону, но ни разу не встречались. 

Первый разговор двух лидеров состоялся 2 апреля. По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, беседа длилась около 50 минут. В Белом доме заявили, что Байден "подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму". Также собеседники обсудили реформы в Украине и борьбу с пандемией коронавируса.

7 июня Зеленский и Байден провели второй телефонный разговор. Глава Белого дома пригласил украинского президента посетить Вашингтон в июле. Кулеба сказал, что встреча состоится в конце месяца.

Зеленский ожидает встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США. По словам главы МИД, главной темой визита президента Украины в Вашингтон и его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Джо Байден, Вашингтон, визит, встреча, Кристина Квин
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