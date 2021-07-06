Квин возвращается в США, вместо нее посольство в Киеве может возглавить Кент – СМИ

Кент может возглавить дипмиссию в Киеве на период до назначения нового чрезвычайного и полномочного посла Фото: ЕРА

Об этом, ссылаясь на свои источники в Вашингтоне, написало издание ZN.UA 6 июля.

По данным собеседников издания, Кристина Квин, которая сейчас занимает пост временной поверенной в делах США в Украине, 9 июля уезжает в США – в отпуск и готовить визит президента Украины Владимира Зеленского в Штаты.

Кент, по данным ZN.UA, может приехать в Киев на время отсутствия Квин, а может – до тех пор, пока не будет назначен посол. По информации СМИ, нового посла, вероятно, назначат в октябре-ноябре этого года.

Собеседники издания ожидают, что в случае, если Кент даже на короткое время возглавит дипмиссию, борьба с коррупцией в Украине получит новый значительный импульс и достигнет новых глубин.