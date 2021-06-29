В Госдепартаменте заявили, что позиция США по экстрадиции Фирташа остается неизменной

Фирташ – один из самых богатых людей в Украине Фото: ЕРА

"Австрия – страна с верховенством права, и она имеет определенные правовые процедуры. Наша позиция остается такой же, как в 2014-м. Мы осудили Фирташа за преступления, и мы продолжаем работать с австрийцами, при этом уважая их правовой процесс", – сказал Кент.

По его словам, США работают с австрийскими властями по делу об экстрадиции Фирташа.

"Мы находимся в контакте с австрийцами, но это их процесс и он должен быть завершен", – отметил представитель Госдепа.

22 июня конгрессмены от Республиканской и Демократической партий США обнародовали письмо, которое они адресовали госсекретарю США Энтони Блинкену и генпрокурору Меррику Гарланду. Конгрессмены предположили, что украинский бизнесмен мог коррумпировать судебную систему в Австрии, так как Вена затягивает с ответом о его экстрадиции в США.

Кристина Зальцборн, пресс-секретарь суда, который рассматривает запрос США об экстрадиции, объяснила, что медленные темпы рассмотрения дела связаны в том числе со сменой судьи. Она назвала абсурдом предположения в коррумпированности суда.