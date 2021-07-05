Кулеба: Мы еще не получили конкретной даты визита Зеленского в Вашингтон

"Еще даты неизвестны. Нам был предложен конец июля, но мы не получили еще конкретных дней, когда этот визит состоится. Впрочем, мы ждем подтверждения даты уже вскоре. Американская администрация уже активно работает с нами над подготовкой этого визита", – сказал Кулеба.

Он рассказал, что в повестку дня визита Зеленского в Вашингтон включены вопросы "безопасности, Донбасса, Крыма, американских инвестиций в Украину и реформ".

"Но, кроме встречи с администрацией США, еще будет много других мероприятий. Будут контакты по линии МВФ, будут встречи с общиной, с американским бизнесом. Поэтому это не просто визит к президенту Байдену – это визит в Америку в широком смысле", – сказал Кулеба.