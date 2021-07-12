"Северный поток – 2" – это большая угроза, которая умело прячется под маской экономического проекта – Зеленский

Трансляция брифинга велась на странице Офиса президента в Facebook.

"Важный очень вопрос, мы только начали [его обсуждение] – это безопасность. Для меня приоритет – это безопасность в Украине. Это Донбасс, Крым и "Северный поток – 2". Мы считаем, что это большая угроза, которая умело прячется под маской экономического проекта. Сегодня украинский маршрут транспортировки газа является весомым сдерживающим фактором. Запуск Nord Stream 2 несет, мы считаем, потенциальную угрозу безопасности в регионе", – начал Зеленский.

Он подчеркнул, что одним из свидетельств такой опасности является концентрация российских войск на границе с Украиной.

"Она остается высокой, потому что отведение войск РФ недавно произошло, но было достаточно условным, фактически таким, которое совсем не состоялось. Поэтому я считаю, что вопрос "Северного потока – 2" – я об этом откровенно сказал госпоже Меркель – мы должны все рассматривать с Германией, Францией и другими участниками нормандского формата, так как это неотъемлемый вопрос безопасности в Украине", – продолжил президент Украины.

Зеленский считает, что вопрос "Северного потока – 2" должен обсуждаться на встрече лидеров "Нормандской четверки".

"По поводу этой идеи мы только начали дискуссию, я еще не услышал ответа от мадам Меркель. Я считаю, что тут у нас мало времени в целом: как у людей и у лидеров и наших стран. Украина в опасности, у нас война. Я сказал госпоже канцлеру, что не следует забывать о риске того, что Украина может быть отключена от транзита газа, а также в целом от газа. Может такое произойти. Условный риск – вся территория Украины и временно оккупированная. То есть газ могут не получать и временно оккупированные территории Донбасса – а это уже вопрос про гарантии безопасности на этих территориях, которые на себя брали все участники нормандского формата", – добавил он и подчеркнул, что надеется на конкретные результаты встречи с Меркель.

Канцлер Германии перед этим говорила на этом же брифинге, что Берлин серьезно относится к опасениям Украины относительно "Северного потока – 2".