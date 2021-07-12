Зеленский встретился со Штайнмайером. Говорили о войне на Донбассе и вступлении Украины в НАТО

Об этом проинформировала пресс-служба главы Украинского государства.
Два президента говорили о войне на Донбассе, стремлении Украины вступить в Евросоюз и НАТО и "о путях реализации этой цели".
"Прогресс Украины в осуществлении реформ и достижения в защите общих европейских ценностей свидетельствуют о готовности нашего государства к полноправному присоединению к европейскому и евроатлантическому сообществу", – заявили в Офисе президента.
Также Зеленский и Штайнмайер обсуждали проведение реформ в Украине. Как сообщили в ОПУ, отдельно президент Украины рассказал Штайнмайеру о законопроекте о деолигархизации.
"Штайнмайер подчеркнул, что этот закон должен обеспечить больше прозрачности и улучшит бизнес-климат в Украине, и немецкие предприниматели будут в большей степени заинтересованы инвестировать в Украину", – сказано в релизе.
11 июля Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию. В программе визита – встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, Штайнмайером и другими официальными лицами.
Президент Украины уже встретился с кандидатом в канцлеры Германии, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армином Лашетом. Собеседники говорили о евроинтеграции и стремлении Украины вступить в НАТО, а также о "Северном потоке – 2".
Меркель примет Зеленского на ужине 12 июля в федеральной канцелярии в Берлине, среди тем разговора лидеров двух стран – реформы в Украине и отношения с Россией.