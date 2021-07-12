Зеленский встретился со Штайнмайером. Говорили о войне на Донбассе и вступлении Украины в НАТО

Об этом проинформировала пресс-служба главы Украинского государства.

Два президента говорили о войне на Донбассе, стремлении Украины вступить в Евросоюз и НАТО и "о путях реализации этой цели".

"Прогресс Украины в осуществлении реформ и достижения в защите общих европейских ценностей свидетельствуют о готовности нашего государства к полноправному присоединению к европейскому и евроатлантическому сообществу", – заявили в Офисе президента.

Также Зеленский и Штайнмайер обсуждали проведение реформ в Украине. Как сообщили в ОПУ, отдельно президент Украины рассказал Штайнмайеру о законопроекте о деолигархизации.

"Штайнмайер подчеркнул, что этот закон должен обеспечить больше прозрачности и улучшит бизнес-климат в Украине, и немецкие предприниматели будут в большей степени заинтересованы инвестировать в Украину", – сказано в релизе.