ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

У Германии и Украины разные взгляды на газопровод "Северный поток – 2" – Зеленский

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным Nord Stream 2 AG "Северный поток 2" достроен на 98%
По данным Nord Stream 2 AG "Северный поток – 2" достроен на 98%
Фото: nord-stream2.com

Взгляды на строительство российского газопровода "Северный поток – 2" у Германии и Украины отличаются. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский 13 июля на пресс-конференции после выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Гуманитарная политика", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Зеленский по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель получил общее понимание решения вопросов безопасности.

"Каждый из вопросов, начиная с Донбасса и заканчивая "Северным потоком – 2" – все это часть сохранения безопасности в Европе. У нас есть разные взгляды относительно "Северного потока – 2". Я считаю, что мы привели достаточно аргументов Германии. Будет встреча канцлера [Меркель] вместе с президентом [США Джо] Байденом и там обсудят, что принесет "Северный поток – 2". Что он принесет Европе и отдельно Украине, и как гарантировать безопасность, в первую очередь Украине", – заверил Зеленский.

Глава государства отметил, что на этой встрече обсудят минимизацию потерь Украины от этого газопровода, если его достроят и введут в эксплуатацию.

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в "Газпроме" заявляли, что намерены ввести "Северный поток – 2" в эксплуатацию в этом году. Президент РФ Владимир Путин 4 июня сообщил о завершении работ по прокладке труб первой нитки "Северного потока – 2".

Стоимость проекта "Северный поток – 2" – €9,9 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности ЕвропыГермания настаивает на завершении строительства.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода "Северный поток – 2" или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений" введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил. 21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2". В РФ это назвали "бегом с препятствиями по карусели".

Агентство Bloomberg сообщило 25 июня, что США и Германия договариваются, как укрепить энергетическую инфраструктуру Украины и компенсировать транзитные сборы после запуска газопровода "Северный поток – 2".

Директор компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 11 июля заявил об окончании строительных работ до конца августа. По его словам, "Северный поток – 2" достроен на 98%.

Зеленский говорил, что считает "Северный поток – 2" оружием России и в качестве компенсаций за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий. На брифинге по итогам встречи с Меркель 12 июля Зеленский говорил, что вопрос "Северного потока – 2" должен обсуждаться на саммите лидеров "Нормандской четверки". Меркель отметила, что Берлин серьезно относится к опасениям Украины из-за газопровода.

Теги: Россия, Германия, Ангела Меркель, Донбасс, газопровод, Владимир Зеленский, Европа, Северный поток – 2, встреча
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Звезда "Дизель Шоу" Булитко сделала прививку от коронавируса "хорошей" вакциной
Звезда "Дизель Шоу" Булитко сделала прививку от коронавируса "хорошей" вакциной
"Это слишком красиво", "Сочно!". Зведа "Танцев со звездами" Гвоздева в огромных разрезах засветила голые бедра
"Это слишком красиво", "Сочно!". Зведа "Танцев со звездами" Гвоздева в огромных разрезах засветила голые бедра
Печень трески. Польза и вред для здоровья
Печень трески. Польза и вред для здоровья
У Квитковой и Добрынина родился сын. Первые фото новорожденного
У Квитковой и Добрынина родился сын. Первые фото новорожденного
Тина Кароль выпустила клип 10-летней давности. Посмотреть ролик целиком можно только по подписке за $2,99
Тина Кароль выпустила клип 10-летней давности. Посмотреть ролик целиком можно только по подписке за $2,99
"Пока батя не видит, можно делать что угодно". Предполагаемая дочь Путина показала тело в зеленом купальнике
"Пока батя не видит, можно делать что угодно". Предполагаемая дочь Путина показала тело в зеленом купальнике
"Мужчина отстаивает свою женщину", " Вот так и должен вести себя муж". Потап заступился за Каменских после ее фото топлес
"Мужчина отстаивает свою женщину", " Вот так и должен вести себя муж". Потап заступился за Каменских после ее фото топлес
Дорофеева снялась в "голом топе" в ванной. Фото
Дорофеева снялась в "голом топе" в ванной. Фото
Пэрис Хилтон запускает собственное кулинарное шоу на Netflix
Пэрис Хилтон запускает собственное кулинарное шоу на Netflix
Приходько показала, как 16-летней проходила кастинг в группу "ВИА Гра". Видео
Приходько показала, как 16-летней проходила кастинг в группу "ВИА Гра". Видео
"Красавчик, в хорошей форме". Галкин показал тело в мокрых плавках
"Красавчик, в хорошей форме". Галкин показал тело в мокрых плавках
Экс-супруг Билык показал встречу с их пятилетним сыном
Экс-супруг Билык показал встречу с их пятилетним сыном
  "Лучшая". 51-леняя Лопес показала растяжку
  "Лучшая". 51-леняя Лопес показала растяжку
"Отошли воды. Попытка номер два". Беременная Квиткова снова отправилась в роддом на "самую главную встречу"
"Отошли воды. Попытка номер два". Беременная Квиткова снова отправилась в роддом на "самую главную встречу"
"Ох, Наташка!", "А где муж?". Королева выставила на обозрение голую грудь
"Ох, Наташка!", "А где муж?". Королева выставила на обозрение голую грудь
Тополя вместе с женой и детьми отправился на Кипр
Тополя вместе с женой и детьми отправился на Кипр
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
Победительница "Холостяка 9" Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном
Победительница "Холостяка 9" Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
  Поплавский озвучил размер своей пенсии
Поплавский озвучил размер своей пенсии
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"А ей все 20 лет?". 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
"А ей все 20 лет?". 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS