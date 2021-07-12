Украине нужны гарантии ЕС относительно энергетической безопасности – Зеленский

Зеленский: Если говорить об энергетической безопасности, у нас должны быть гарантии ЕС, гарантии Германии и Франции Фото: president.gov.ua

Меркель спросили о гарантиях того, что Украина останется страной транзита газа для Европы, а Зеленского – получил ли он ответы Меркель на те аргументы, которые он привез в Берлин относительно "Северного потока – 2", трансляция велась в Facebook Офиса президента.

Канцлер Германии в ответ сказала, что 10 лет назад не могла представить, что Россия будет поддерживать боевиков или аннексирует Крым.

"Я бы не считала [тогда], что это возможно. Гарантии есть и могут быть в форме договоров, но эти гарантии.. Россия просто пренебрегала ими. Украина отдала свое ядерное оружие и поэтому мы с европейской стороны вместе вели переговоры, чтобы транзит [газа] до 2024 года был.

По ответу Меркель "понятно, что Германия занимается вопросом энергетической безопасности не только всей Европы, но и в первую очередь – Украины", ответил Зеленский.

"Во время встречи в нормандском формате в конце 2019 года Германия очень помогала Украине давить на Россию, чтобы Россия тогда отдала, согласно решению арбитража, деньги Украине. Это было. Также мы подписали важный договор о транзите до 2024 года, но я сказал госпоже Меркель, что таких гарантий нам будет мало, потому что субъектом во всех переговорах является Российская Федерация. Если говорить об энергетической безопасности, у нас должны быть гарантии ЕС, гарантии Германии и Франции", – добавил президент Украины.

Он высказал мнение, что вопрос "Северного потока – 2" должен обсуждаться на саммите лидеров "Нормандской четверки", а Меркель отметила, что Берлин серьезно относится к опасениям Украины относительно "Северного потока – 2".