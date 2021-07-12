Германия передаст Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавируса – Меркель

Трансляция велась на странице Офиса президента в Facebook.

"Мы будем говорить о наших двусторонних отношениях. Мы уже начали об этом говорить во время встречи тет-а-тет. Мы в дружественных отношениях с Украиной и стремимся вместе преодолеть вызовы. Я рада, что в борьбе с пандемией COVID-19 мы можем сегодня пообещать, что 1,5 млн доз вакцины будет передано Украине. Это очень важный шаг", – сказала она.

11 июля Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию.

Президент Украины уже встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры Германии, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армином Лашетом.

После брифинга Меркель и Зеленский проведут встречу в формате ужина.