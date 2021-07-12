Интервал между второй прививкой от COVID-19 и вакцинацией от других болезней можно сократить до 14 дней – Центр общественного здоровья

В Украине сделано уже почти 3,5 млн прививок от COVID-19 Фото: depositphotos.com

"Национальная техническая группа экспертов по иммунизации рекомендует проводить плановую вакцинацию против других болезней с интервалом в 28 дней после получения второй дозы вакцины против COVID-19. В случае необходимости можно сократить этот интервал до 14 дней", – говорится в сообщении.

При этом вакцинацию против COVID-19 можно провести через 14 дней после прививки против других инфекционных болезней.

Как отметили в Центре общественного здоровья, эти рекомендации не касаются вакцинации при экстренных показаниях. Ее можно делать независимо от времени получения прививки от COVID-19. При этом обе дозы вакцины против коронавируса будут засчитаны.