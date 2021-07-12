Интервал между второй прививкой от COVID-19 и вакцинацией от других болезней можно сократить до 14 дней – Центр общественного здоровья

"Национальная техническая группа экспертов по иммунизации рекомендует проводить плановую вакцинацию против других болезней с интервалом в 28 дней после получения второй дозы вакцины против COVID-19. В случае необходимости можно сократить этот интервал до 14 дней", – говорится в сообщении.
При этом вакцинацию против COVID-19 можно провести через 14 дней после прививки против других инфекционных болезней.
Как отметили в Центре общественного здоровья, эти рекомендации не касаются вакцинации при экстренных показаниях. Ее можно делать независимо от времени получения прививки от COVID-19. При этом обе дозы вакцины против коронавируса будут засчитаны.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. На сегодняшний день в Украине сделано уже почти 3,5 млн прививок от COVID-19. При этом более 2 млн украинцев получили первую дозу вакцины, а более 1 млн граждан полностью завершили вакцинацию.
За первое полугодие 2021 года в Украину было поставлено 5,1 млн доз вакцин от коронавируса, сообщило Министерство финансов.
Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.