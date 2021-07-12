В Украине за минувшую неделю сделали наибольшее с начала кампании по вакцинации количество прививок от COVID-19

На сегодняшний день в Украине сделано уже почти 3,5 млн прививок от COVID-19 Фото: depositphotos.com

"За прошедшую неделю было сделано 563 тыс. прививок, что является самым большим недельным показателем с начала прививочной кампании", – говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Украине сделано уже почти 3,5 млн прививок от COVID-19. При этом более 2 млн украинцев получили первую дозу вакцины, а более 1 млн граждан полностью завершили вакцинацию.