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Коронавирус с нами по крайней мере еще полтора года – главный санврач Украины

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О пандемии ВОЗ объявил весной 2020 года
О пандемии ВОЗ объявил весной 2020 года
Фото: pixabay.com

Пандемия коронавирусной инфекции будет продолжаться еще как минимум полтора года, заявил в интервью ТСН, опубликованном 6 июля, замминистра здравоохранения Украины – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос о сроке действия сертификатов вакцинации.

"Если говорить о вакцине, сейчас речь идет о том, что это год. Если мы говорим о факте выздоровления человека от COVID-19 – это полгода, ПЦР-тест – это 72 часа. Если говорить не о сроке действия, а о самом явлении, то коронавирус с нами еще по меньшей мере на полтора года", – сказал он.

Главный санврач Украины считает, что должен сформироваться "адекватный уровень вакцинированных людей или коллективный иммунитет" на уровне не только страны, но и мира.

"Только тогда мы можем говорить, что эта инфекционная болезнь идет на спад или переходит в какой-то другой формат. Поэтому я не думаю, что мы расстанемся с этим до конца 2022 года. И нам уже надо понемногу привыкать и к маскам, и к тому, что мы должны соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки... Это помогает предотвращать и другие инфекционные болезни", – объяснил Кузин.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 6 июля 2021 года в Украине подтвердили 2,2 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 52,5 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровели 2,17 млн человек.

С февраля 2021 года в стране сделали почти 3 млн прививок, полностью вакцинировали 898 тыс. украинцев.

Теги: вакцинация, украинцы, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Игорь Кузин, маска, тестирование, иммунитет
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