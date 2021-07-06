Коронавирус с нами по крайней мере еще полтора года – главный санврач Украины

Об этом он сказал, отвечая на вопрос о сроке действия сертификатов вакцинации.

"Если говорить о вакцине, сейчас речь идет о том, что это год. Если мы говорим о факте выздоровления человека от COVID-19 – это полгода, ПЦР-тест – это 72 часа. Если говорить не о сроке действия, а о самом явлении, то коронавирус с нами еще по меньшей мере на полтора года", – сказал он.

Главный санврач Украины считает, что должен сформироваться "адекватный уровень вакцинированных людей или коллективный иммунитет" на уровне не только страны, но и мира.

"Только тогда мы можем говорить, что эта инфекционная болезнь идет на спад или переходит в какой-то другой формат. Поэтому я не думаю, что мы расстанемся с этим до конца 2022 года. И нам уже надо понемногу привыкать и к маскам, и к тому, что мы должны соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки... Это помогает предотвращать и другие инфекционные болезни", – объяснил Кузин.