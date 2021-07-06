В Украине за сутки от COVID-19 выздоровело вдвое больше людей, чем заболело

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,2 млн заболевших Фото: EPA

Среди заболевших за сутки 26 детей и 11 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализированы 266 человек, летальных случаев – 20, выздоровели 1086 человек.

Сутками ранее в стране зарегистрировали 244 новых случая COVID-19.

В понедельник было сделано 40 517 тестов на коронавирус. Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (197) и Одесской области (52).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 238 364 случая коронавирусной инфекции, скончалось 52 504 пациента с COVID-19, выздоровели 2 172 687 человек.