В Украине за сутки от COVID-19 выздоровело вдвое больше людей, чем заболело

Среди заболевших за сутки 26 детей и 11 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализированы 266 человек, летальных случаев – 20, выздоровели 1086 человек.
Сутками ранее в стране зарегистрировали 244 новых случая COVID-19.
В понедельник было сделано 40 517 тестов на коронавирус. Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (197) и Одесской области (52).
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 238 364 случая коронавирусной инфекции, скончалось 52 504 пациента с COVID-19, выздоровели 2 172 687 человек.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.