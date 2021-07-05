В Украине за сутки выявили меньше случаев COVID-19, чем госпитализировали в больницы для инфицированных

За сутки в стране сделали 17 тыс. тестов на коронавирус Фото: ЕРА

"4 июля 2021 года в Украине зафиксировано 244 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – пять, медработников – ноль). Также за прошедшие сутки госпитализированы 333 человек, летальных случаев – 14, выздоровели 419 человек", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране зарегистрировали 377 новых случаев COVID-19.

В воскресенье было сделано 17 351 тест на коронавирус. Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (101) и Житомирской области (17).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 237 823 случая коронавирусной инфекции, скончались 52 484 пациента с COVID-19, выздоровели 2 171 601 человек.