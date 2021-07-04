Смерть после вакцинации от COVID-19 в Виннице. Медики назвали предварительную причину

Житель Винницы умер через четыре часа после вакцинации препаратом Pfizer Фото: ЕРА

"По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Признаков анафилаксии, шока, тромбоза нет. Расследование продолжается, ожидаем результаты морфо-гистологических исследований", – отметили в сообщении

В посте добавили, что случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, которое произошло в течение 30 дней после вакцинации от COVID-19.

Пять человек, которых привили препаратом из одного флакона с умершим, чувствуют себя удовлетворительно.

Винничанин был привит в 13.45. Около 17.00 ему стало плохо: пациент жаловался на тошноту и терял сознание. Бригада скорой помощи пыталась реанимировать мужчину, но безуспешно – в 18.02 медики констатировали смерть.