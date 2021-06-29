В Украине сделали 2,5 млн прививок от коронавируса

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 17 065 человек. Из них вакцинированы первой дозой – 7591 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 9474 человека. [...] Было сделано на 1566 прививок меньше, чем за предыдущие сутки", – говорится в сообщении.
По данным Минздрава, в понедельник прививки делали 133 мобильные бригады, 230 пунктов и 30 центров вакцинации.
Больше всего доз вакцины ввели за 24 часа в Харьковской области (3330).
"Всего с начала кампании по вакцинации сделана 2 501 831 прививка. Вакцинирован 1 912 471 человек, из них получили первую дозу – 1912469 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 589 362 человека (из них два человека получили первую дозу за рубежом)", – отметили в ведомстве.
По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине чаще прививали вакциной от Pfizer-BioNTech, была введена 10 201 доза этого препарата (большая часть как вторая доза).
Минздрав в Facebook сообщил, что в очередь на вакцинацию по состоянию на 28 июня записались почти 752 тыс. украинцев.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.
Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.