В Украине сделали 2,5 млн прививок от коронавируса

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 17 065 человек. Из них вакцинированы первой дозой – 7591 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 9474 человека. [...] Было сделано на 1566 прививок меньше, чем за предыдущие сутки", – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, в понедельник прививки делали 133 мобильные бригады, 230 пунктов и 30 центров вакцинации.

Больше всего доз вакцины ввели за 24 часа в Харьковской области (3330).

"Всего с начала кампании по вакцинации сделана 2 501 831 прививка. Вакцинирован 1 912 471 человек, из них получили первую дозу – 1912469 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 589 362 человека (из них два человека получили первую дозу за рубежом)", – отметили в ведомстве.

По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине чаще прививали вакциной от Pfizer-BioNTech, была введена 10 201 доза этого препарата (большая часть как вторая доза).

Минздрав в Facebook сообщил, что в очередь на вакцинацию по состоянию на 28 июня записались почти 752 тыс. украинцев.



