В Украине за сутки подтвердили менее 200 новых случаев COVID-19

За сутки инфекцию обнаружили у 10 детей Фото: ЕРА

"28 июня 2021 года в Украине зафиксировано 182 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 10, медработников – три). Также за прошлые сутки госпитализированы 322 человека, летальных случаев – пять, выздоровели – 582 человека", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране зарегистрировали 285 новых случаев COVID-19.

В понедельник украинцам сделали 16 675 тестов на коронавирус, 10 930 из них – методом ПЦР.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (77) и Запорожской области (16).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 234 463 случая коронавирусной инфекции, скончалось 52 300 пациентов с COVID-19, выздоровело 2 164 374 человека.