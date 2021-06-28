Вакцинацию от коронавируса завершили 580 тыс. украинцев

Больше всего доз вакцин ввели в Киеве Фото: ЕРА

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 был привит 18 631 человек. Из них вакцинирован первой дозой – 11 041 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 7590 человек. [...] За 27 июня 2021 года было сделано на 25 029 прививок меньше, чем за предыдущие сутки", – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, в воскресенье прививки делали 123 мобильные бригады, 241 пункт и 83 центра вакцинации.

Больше всего доз вакцин ввели в Киеве (2879), меньше всего – в Черновицкой области (87).

"Всего с начала кампании по вакцинации сделаны 2 484 766 прививок. Вакцинировано 1 904 880 человек, из них получили первую дозу – 1 904 878 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 579 888 человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом)", – отметили в ведомстве.

По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине чаще прививали вакциной от Sinovac Biotech, было введено 11 744 дозы этого препарата (большинство как первую дозу).

Минздрав в Facebook сообщил, что в очередь на вакцинацию по состоянию на 27 июня записались 749 тыс. украинцев.