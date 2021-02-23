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В Украине зарегистрировали первую вакцину от коронавируса

Вакцину от коронавируса Oxford/AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский союз и Индия, подчеркнули в украинском Минздраве. В ведомстве отметили, что в Индии эта вакцина производится под торговым названием Covishield.

Вакцина должна прибыть в Украину 23 февраля
Вакцина должна прибыть в Украину 23 февраля
Фото: EPA

В Украине 22 февраля зарегистрировали первую вакцину от коронавируса – препарат разработки Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZeneca – для экстренного медицинского применения. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины в Facebook 23 февраля.

"Вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский союз и Индия. Вакцина, Oxford/AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute (Индия), имеет локальное (торговое) название Covishield. Соответственно, вакцина Covishield, которая сегодня прибывает в Украину, официально зарегистрирована", – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что документы на регистрацию вакцины были поданы 15 февраля, в стране действует закон, который сокращает сроки регистрации вакцин от коронавируса до пяти рабочих дней.

"Украина получила информацию от [глобального механизма] COVAX о поставках от 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственный счет напрямую у производителей. Украина также заключила дополнительные прямые контракты на поставку вакцин от COVID-19, которые разработаны с участием компаний AstraZeneca (Великобритания – Швеция) и Novavax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия)", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1789249924571438

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сегодня заявил, что вакцину от коронавируса доставят в Украину утром 23 февраля.

Ожидалось, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует 15 февраля, когда поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 

14 февраля Степанов сообщил, что поставки задерживаются. 21 февраля министр рассказал, что лично проконтролировал отгрузки первой партии вакцины AstraZeneca из Индии и 500 тыс. доз препарата будут в Украине в ближайшее время.

В ЮНИСЕФ 18 февраля заявили, что вакцину от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech поставят в Украину в конце февраля – начале марта.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины от Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины от AstraZeneca. Также Украина, как ожидается, должна получить 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле. Кроме этого, ожидается, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Индия, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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