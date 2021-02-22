Вакцина от коронавируса прибудет в Украину утром 23 февраля – ОП

Первая партия вакцины от коронавируса, предназначенная для Украины, уже в самолете и будет доставлена в страну утром 23 февраля, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Вакцина от коронавируса должна прибыть в Украину утром 23 февраля. Об этом во время форума "Украина 30" заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Вакцина уже в пути. Она завтра утром, надеюсь, уже будет в Украине. Она уже в самолете, там есть некоторый путь этого самолета. Первая партия, к сожалению, едет не напрямую сразу в Украину. Там есть некоторые логистические проблемы, не вызванные самой вакциной", – заявил Тимошенко.

Также он добавил, что сейчас Министерство здравоохранения прорабатывает с логистом варианты быстрой доставки следующих партий вакцины.

"Фактически Украина каждую неделю или каждые 10 дней будет получать новую партию этой вакцины", – отметил он.

Ожидалось, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует 15 февраля, когда поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что поставки задерживаются. 21 февраля министр рассказал, что лично проконтролировал отгрузки первой партии вакцины AstraZeneca из Индии и 500 тыс. доз препарата будут в Украине в ближайшее время.

В ЮНИСЕФ 18 февраля заявили, что вакцину от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech поставят в Украину в конце февраля – начале марта.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией. Предварительный опрос показал, что вакцинироваться от коронавируса готовы 52% украинцев.