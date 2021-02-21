Степанов заявил, что вакцина AstraZeneca прибудет в Украину в ближайшие дни

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, он "лично проконтролировал" отгрузку вакцин, которые должны доставить в Украину из Индии.

Вакцина против коронавируса AstraZeneca прибудет из Индии в Украину в ближайшие дни. Об этом в Facebook 21 февраля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сегодня лично проконтролировал отгрузки первой партии вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне. 500 тыс. доз вакцины едут в Украину, и будут распределены между регионами согласно плану Минздрава. Сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи. Далее – долгий путь грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле и уже на днях вакцина прибудет в Украину. Во время транспортировки будут соблюдены все температурные требования, которые необходимы для сохранения качества вакцин", – заявил министр.

Он отметил, что вакцина Oxford/AstraZeneca – совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZeneca, которая имеет производственные мощности в Индии.

"Вакцина против COVID-19 выпускается под названием CoviShield, она переквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения и рекомендована к экстренному использованию. Serum Institute поставляет свою продукцию в 140 стран мира", – добавил Степанов.

Министр также опубликовал видео отгрузки вакцины.

19 февраля главный санврач Украины Виктор Ляшко говорил, что вакцина от коронавируса прибудет в Украину в ближайшее время, однако конкретной даты не назвал.

Ожидалось, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует 15 февраля, когда поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что поставки задерживаются, препарат ожидают в стране 16–17 февраля. Он сказал, что процесс отгрузки уже идет, об этом же министр говорил 12 февраля.

17 февраля он заявил, что бесплатные 117 тыс. доз вакцины от Pfizer поступят в Украину к концу февраля, а первые 500 тыс. доз от AstraZeneca (закупленные правительством) – до 21 февраля, также министр выразил уверенность, что вакцинация начнется в этом месяце. Точную дату поставок в Минздраве назвать не могут.

В ЮНИСЕФ 18 февраля заявили, что вакцину от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech поставят в Украину в конце февраля – начале марта.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией. Предварительный опрос показал, что вакцинироваться от коронавируса готовы 52% украинцев.