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"Вакцина задерживается". Степанов назвал сроки начала поставок в Украину вакцин от коронавируса

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, в феврале в страну доставят 1 млн доз вакцин от коронавируса.

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Степанов: Украина готова полностью к вакцинации
Степанов: Украина готова полностью к вакцинации
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Первые поставки в Украину вакцин от коронавируса могут начаться уже 16 февраля. Об этом 14 февраля в эфире телеканала "Интер" сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Я говорил, что с 15 февраля начнется вакцинация. Это дата, которую я лично называл, исходя из поставки вакцин. Источники поставки вакцин – это [по инициативе] COVAX (Pfizer и AstraZeneka), согласно контракту. Вакцина немножко задерживается. Где-то 16–17 февраля мы ожидаем вакцину в Украине", – сказал глава Минздрава.

По его словам, процесс отгрузки вакцин для Украины уже идет. В феврале в страну должны поставить 1 млн доз, в марте – еще столько же.

Всего до конца 2021 года Украина должна получить, согласно уже подписанным контрактам, почти 2 млн доз вакцины Sinovac, 2 млн доз AstraZeneka и 10 млн доз Novavax.

"Еще на 3 млн [доз] мы ожидаем разрешения от компании, на отгрузку в Украину", – отметил Степанов.

Министр заявил, что "Украина готова полностью к вакцинации".

"С вакциной AstraZeneka вообще не существует проблем, там температурная цепь +2...+8. Но в любом случае мы начинаем делать [прививки] мобильными бригадами, которые сформированы. Общее количество мобильных бригад в Украине – 572, сейчас уже готовы 347", – объяснил глава Минздрава.

По данным агентства Bloomberg, на 15 февраля в мире сделали более 173 млн прививок от коронавируса.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить уже в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов.

Опрос показывает, что вакцинироваться от коронавируса готовы 52% украинцев.

Теги: вакцинация, Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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