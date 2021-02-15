За сутки в Украине скончалось больше пациентов с COVID-19, чем накануне

За сутки в украинские больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией госпитализировали 1145 человек, отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

С начала эпидемии в Украине подтвердили более 1,2 млн случаев COVID-19 Фото: ЕРА

За сутки в Украине подтвердили 2332 случая коронавирусной инфекции. Об этом 15 февраля сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

"2332 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 февраля 2021 года. В частности, заболели 160 детей и 47 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано 1145 человек, летальных случаев – 62, выздоровело 2478 человек", – написал он.

Сутками ранее в стране выявили 3094 новых случая COVID-19 и зафиксировали 45 смертей.

14 февраля в Украине провели 13 740 тестирований на коронавирус, из которых 11 073 – методом ПЦР. Больше всего инфицированных обнаружили в Ивано-Франковской (457) и Черновицкой (225) областях.

С начала эпидемии в стране подтвердили 1 273 475 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 24 392 пациента с COVID-19, выздоровело 1 116 779 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.