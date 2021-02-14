В Еврокомиссии заявили, что работают над созданием сертификата вакцинации

Документ, над которым работает Еврокомиссия, будет сертификатом вакцинации от коронавируса, а не паспортом, отметила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес. Она сообщила, что это будет в первую очередь медицинский документ.

Кириакидес отметила, что введение сертификатов о вакцинации даст представление о развитии вируса и о возможных побочных эффектах вакцин Фото: EPA

Еврокомиссия работает над созданием сертификатов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine, которое вышло 14 февраля.

Она отметила, что это будет не паспорт вакцинации, а сертификат вакцинации.

По ее словам, разница заключается в том, что в этом документе будут содержаться все данные, связанные с вакцинацией. Она отметила, что это даст представление о развитии вируса и о возможных побочных эффектах вакцин.

Кириакидес подчеркнула, что сертификат будет медицинским документом.