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Вакцина Pfizer останавливает передачу коронавируса почти на 90% – Spiegel

Исследование, проведенное совместно с министерством здравоохранения Израиля, показало почти 90-процентную эффективность вакцины Biontec и Pfizer против передачи коронавируса, однако официально результаты пока не опубликованы сообщает Spiegel.

Вакцина от Pfizer и BioNTech стала первой, которую одобрила Всемирная организация здравоохранения
Вакцина от Pfizer и BioNTech стала первой, которую одобрила Всемирная организация здравоохранения
Фото: EPA

Вакцина от компаний Biontec и Pfizer на 89,4% предотвращает передачу коронавируса. Об этом свидетельствует исследование, проведенное совместно с министерством здравоохранения Израиля, пишет Spiegel.

Официально результаты исследования еще не опубликованы в специализированных изданиях, потому представители Biontec и Pfizer его не комментируют.

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech стала первой, которую одобрила Всемирная организация здравоохранения. Ее уже одобрили для использования ряд стран, в том числе ВеликобританияКанадаСШАШвецияШвейцария и Бахрейн. Pfizer и BioNTech заключили с ЕС два контракта на поставку 600 млн доз вакцины BNT162b2 в этом году (всего в странах ЕС проживает около 450 млн человек, каждому необходимо получить две дозы вакцины).

Украина в рамках механизма COVAX получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech в феврале.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Израиль, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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