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Вакцину от COVID-19 AstraZeneca подали на регистрацию в Украине

Вакцина от COVID-19 AstraZeneca стала вторым препаратом против коронавируса, который регистрируют в Украине для экстренного медицинского применения.

По данным ВОЗ, препарат от COVID-19 AstraZeneca имеет эффективность 63,09%
По данным ВОЗ, препарат от COVID-19 AstraZeneca имеет эффективность 63,09%
Фото: EPA

15 февраля в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения поступила заявка о регистрации в Украине вакцины против коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca для экстренного медицинского применения. Об этом пишет пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

Вакцина от COVID-19 AstraZeneca стала вторым препаратом, который регистрируют в Украине. Ранее был подан пакет документов на регистрацию китайской вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech, сообщал 12 февраля министр здравоохранения Украины Максим Степанов.    

29 января президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).

15 февраля Всемирная организация здравоохранения одобрила препарат от COVID-19 AstraZeneca для экстренного применения и дала "зеленый свет" на использование вакцины в глобальном масштабе в рамках инициативы COVAX.

Украина уже получила подтверждение о поставке 22 млн доз вакцин, заявлял Степанов. 

О поставках в Украину 12 млн доз вакцин против коронавируса, разработанных компаниями AstraZeneca и Novavax, 5 февраля сообщала пресс-служба президента. Их производят по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute (Индия). Степанов говорил, что в первой партии препарата от AstraZeneca миллион вакцин, их поставка ожидается в феврале.

В рамках глобальной инициативы COVAX Украина бесплатно получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer в середине февраля и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca в течение первого полугодия, сообщали в Еврокомиссии. 1,2 млн доз препарата AstraZeneca Украине перепродаст Польша.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным агентства Bloomberg на 16 февраля, в мире сделали более 176 млн прививок, кампании по иммунизации стартовали в 78 странах.

Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca. Использование вакцины против коронавируса одобрили также ИндияМексикаБразилия.

Применение вакцины от AstraZeneca на территории Европейского союза 29 января разрешило Европейское агентство по лекарственным средствам, в этот же день поставки препарата на территории ЕС одобрила Еврокомиссия.

Всемирная организация здравоохранения 11 февраля рекомендовала использовать вакцину от AstraZeneca всем взрослым старше 18 лет. По данным организации, препарат имеет эффективность 63,09%.

Теги: Украина, Индия, лицензия, Всемирная организация здравоохранения, документы, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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