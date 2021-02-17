Гройсман: Украина имела все шансы получить вакцину от COVID-19 с другими европейскими странами

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что правительство страны упустило возможности обеспечить людей вакциной от коронавируса. Гройсман рассказал, что в апреле 2020 года написал письмо главе Кабмина Денису Шмыгалю с призывом присоединиться к европейским программам производства вакцин.

Гройсман: Я бы не позволил, бетон бы грыз, чтобы Украина, европейская страна, не осталась бы без вакцин Фото: volodymyrgroysman / Instagram

Украина имела все шансы получить вакцину против коронавируса вместе с другими европейскими странами, если бы у ответственных за это чиновников было элементарное понимание ситуации и человеческое сострадание к украинцам. Об этом бывший премьер-министр Украины и лидер политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман заявил в интервью телеканалу ATR 17 февраля.

"Я бы не позволил, бетон бы грыз, чтобы Украина, европейская страна, не осталась бы без вакцин. Это настолько красноречиво: правительство не заботится о людях. Люди умирают, мучаются, врачи падают с ног, а никто не подумал заранее, как их спасти. И сейчас мы бегаем по миру: дайте нам кто-то вакцину. Вот сейчас миллион доз вакцин в Польше есть лишних, их продадут. Это так стыдно, на ровном месте", – сказал Гройсман.

Он отметил, что в апреле 2020 года написал письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с призывом присоединиться к европейским программам производства вакцин.

"Это можно было сделать. Летом 2020-го я спросил: "Господин премьер, присоединились?" А он отвечает: "Не волнуйтесь, я уже дал поручения". Я сказал: "Прошу, чтобы люди на остались без вакцин". И только через полгода, 8 января, Шмыгаль пишет письмо в ЕС: помогите, дайте вакцин! Где ум? Где ответственность?" – отметил Гройсман.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки от коронавируса украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Ожидалось, что вакцинация стартует 15 февраля, когда в Украину поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что поставки задерживаются, препарат ожидают в стране 16–17 февраля. Он сказал, что процесс отгрузки уже идет, об этом же министр говорил 12 февраля.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией. Предварительный опрос показал, что вакцинироваться от коронавируса готовы 52% украинцев.